ГЛАВНОЕ на 6 мая (вечер)

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НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в апреле этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

При этом он добавил, что «от корреспондентского банка «Газпрома» получено подтверждение, что деньги у них на счете».

Представитель компании не уточнил сумму платежа за потребленный в апреле газ.

На сегодняшний день правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» готовят для ОАО «Газпром» предложения по расчетам за 19,5 млрд. кубометров газа, необходимых для закачки в подземные хранилища, которые предусматривают оплату газа средствами, полученными авансом от разницы будущих и действующих тарифов на его прокачку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что в будущем тарифы будут повышаться, и именно объем, на который повышение произойдет в 2010-2011 годах, правительство планирует получить авансом для расчета за этот газ.

«У нас есть формула, согласованная по формированию тарифа, в том числе и на будущие тарифы, и, согласно этой формуле, тариф в 2010-2011 годах должен быть выше, чем в этом году. Вот эту часть, которая выше, чем в этом году, мы и предлагали, чтобы «Нафтогаз» мог получить в качестве аванса, а тот размер составляющей, который сейчас идет в качестве кешфлоу, и на будущие периоды», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день такой вариант обсуждается и в «Газпроме» и в «Нафтогазе».

Вместе с этим И.УМАНСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день «Нафтогаз» уже получил авансовые платежи за транзит газа от «Газпрома». «Нафтогаз» их вырабатывает в этом году. Естественно, как быстро он их выработает будет зависеть от объема транзита», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом, по предварительным данным, «Нафтогаз» сможет выбрать эти средства до конца осени – начала зимы.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что вариант расчета за газ для закачки в подземные хранилища Украины в 2009 году средствами, полученными авансом от разницы тарифов на его транзит через территорию Украины, которая возникнет после повышения тарифа на транзит в 2010-м и последующих годах, использовать нецелесообразно.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя планы правительства предложить «Газпрому» именно такой вариант расчета.

Он считает, что такой вариант станет причиной того, что Россия будет еще больше не заинтересована поднимать тариф на транзит, поскольку рост тарифа приводит к уменьшению прибыли от «кредитования».

«Посмотрите, в какую ситуацию попадает Россия… Они, с одной стороны, дают кредит, с другой - им вернется в денежной форме тем меньше средств, чем больше транзитный тариф», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Такой вариант, считает он, может привести в дальнейшем к дополнительным сложностям при решении газовых вопросов.

Вместе с тем уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности отметил, что в принципе не является сторонником, однако не может назвать себя противником варианта расчета за газ средствами, полученными авансом за транзит. Но такой вариант, отметил он, можно использовать «в крайнем случае» - когда будет ясно, что никакой другой невозможен для применения. «Это нужно делать чрезвычайно осторожно… чтобы юристы с лупой изучали документы», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что газ закачивать в хранилища действительно нужно, однако решить вопрос оплаты достаточно сложно. В связи с этим Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что на сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» ведут достаточно активную работу по поиску подходящего варианта оплаты, однако главное, по его убеждению, чтобы в результате не было сделано столько же ошибок, сколько было допущено при подписании газовых контрактов в январе 2009 года. «Надеюсь, что в компании («Нафтогазе» - УНИАН) и в правительстве прорабатывают все варианты, а их не много», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Высказывая свое мнение по поводу опасений России, что есть опасность потери этих денег по причине реформирования НАК «Нафтогаз Украины», Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил, что они беспочвенны. «Это лишние страхи со стороны России», - отметил он.

В Секретариате Президента Украины опасаются международного скандала из-за сегодняшнего заявления министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА о неготовности нефтепровода "Одесса-Броды" перекачивать нефть в аверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Я хотел бы предостеречь министра ПРОДАНА. Говорить, что нет нефти в то время, когда президент Азербайджана заявляет, что нефть есть… до чего мы уже дошли…», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. При этом он добавил, что «делать такие заявления - это выглядит странно».

«Пока министр ПРОДАН будет сидеть у себя в министерстве и не выезжать дальше Москвы, никто к нам с распростертыми руками не придет», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ПРОДАН заявил, что считает проблематичным немедленный перевод «Одесса-Броды» в аверсный режим из-за отсутствия контрактов на поставку и потребление нефти.

Об этом он сказал в Кабинета министров, комментируя журналистам поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости немедленного перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим.

«К сожалению, на сегодняшний день нет владельца нефти, который осуществил бы соответствующие меры, который имел бы нефть и покупателя этой нефти на западном направлении», - сказал Ю.ПРОДАН.

В то же время министр отметил, что пока еще не ознакомлен с текстом соответствующего поручения В.ЮЩЕНКО.

По словам Ю.ПРОДАНА, в настоящее время ни одна из организаций не заявила о своей заинтересованности в инвестировании проекта по использованию этого участка нефтепровода в аверсном режиме.

«Если будет соответствующий технико-экономический эффект от такой транспортировки, если будут заинтересованные организации, мы будем искать средства вместе с такими заинтересованными сторонами. На сегодняшний день мы разослали предложения ведущим организациям и предприятиям, которые могут быть заинтересованы либо в получении соответствующей нефти, либо имеют в своем распоряжении собственную нефть, но на эти предложения никто не откликнулся на сегодняшний день», - пояснил Ю.ПРОДАН.

Министр также сообщил, что необходимый объем финансирования перевода нефтепровода в аверсный режим использования будет рассчитываться, исходя из объемов нефти, предложенных для транспортировки.

В Секретариате Президента считают, что не существует рисков для России в случае перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, российская нефть в Европу (Словакию, Чехию, Венгрию) в настоящее время транспортируется не по нефтепроводу «Одесса-Броды», а по системе нефтепроводов «Дружба», и она никогда не была частью нефтепровода «Одесса-Броды».

«Не стоял и не стоит вопрос об остановке транспортировки российской нефти в Европу», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что в случае перевода работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим те объемы российской нефти, которые по нему транспортировались, могут транспортироваться по другому маршруту – Охтырка – Кременчуг – Одесса (Приднепровские магистральные нефтепроводы).

В Секретариате Президента считают, что договоренности между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о неприменении штрафных санкций за недобор в первом квартале 2009 года российского природного газа должны быть закреплены юридически.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Дамоклов меч будет висеть над Украиной до тех пор, пока договоренности не будут зафиксированы юридически, то есть внесены изменения в контракты», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что до сих пор Кабинет Министров Украины не предоставил в Секретариат Президента отчет украинской делегации о проведении переговоров с Российской Федерацией 29 апреля т.г. в Москве. «Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не предоставила отчет о визите в Москву», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что согласно действующему законодательству на подготовку такого отчета отводится до 10 дней.

По словам уполномоченного Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности, в Секретариате Президента считают, что неприменение Российской Федерацией штрафных санкций за недобор Украиной российского газа в первом квартале 2009 года является основанием для установления позитивных отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

«И я, и Президент это воспринимаем позитивно. Это является тенденцией к установлению партнерских отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и между государствами в газовой сфере в целом», – сказал он.

Беларусь поддерживает предложение Украины о сотрудничестве в энергетической сфере.

Как передает агентство БЕЛТА, об этом заявил сегодня в Гомеле Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО по итогам встречи с главой Украинского государства Виктором ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Президент Украины сообщил, что Беларусь и Украина имеют общий интерес в участии в проектах "Восточного партнерства".

"У нас здесь очень схожие позиции. Наши страны крайне заинтересованы в конкретных проектах, предоставляемых участием в этой инициативе, которые могут положительным образом повлиять на экономическое положение наших стран", - отметил В.ЮЩЕНКО.

А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил украинскую сторону за поддержку по программе "Восточное партнерство".

Финансовый рынок

На специальном аукционе, который состоялся сегодня, Национальный банк Украины продал 1,057 млн. швейцарских франков по курсу 6,92 грн./швейцарский франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно информации Нацбанка, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), для погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 4 банка: АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Универсал Банк», АКБ «Укрсоцбанк», ОАО «Укрэксимбанк».

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению разместить облигации на сумму 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

"Один млрд. грн. - общая сумма облигаций, которые будут размещаться в ипотечном учреждении", - сказал он, уточнив, что облигации будут размещаться с 14 мая.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0050/8,0375, к 12:00 цены снизились до 8,0025/8,0150. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,0025/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре CHF/UAH – 6,9200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2428/0,2444, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2430/0,2438. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2430/0,2437.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8275 (+0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3250/1,3365. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6435/10,7010, к 12:00 цены понизились до 10,6430/10,6645. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли низа 10,6125/10,6285.

НБУ установил на 7 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 6 мая – 770.0000)

100 EUR – 1025.7940 (на 6 мая – 1032.0310)

10 RUR – 2.3413 (на 6 мая – 2.3465)

Промышленность

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле, по сравнению с мартом т.г., составил 0,4%, в апреле к апрелю 2008 года – 6,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост индекса цен производителей промпродукции в апреле к декабрю 2008 года составил 3,5%, в январе-апреле 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 14,3%.

Украина занимает 68-е место в списке самых процветающих стран мира 2008 г. Об этом свидетельствует обнародованный сегодня ежегодный рейтинг Legatum Prosperity Index, который учитывает две категории - экономическая конкурентоспособность и показатель проживания.

Как отмечается в рейтинге, позиция Украины относится к самым низким среди европейских государств, она ее разделяет с Македонией. Ранг экономической конкурентоспособности Украины (45) значительно выше, чем показатель проживания (91). Уровень проживания учитывает состояние здравоохранения, охраны окружающей среды и качество воздуха.

Самой процветающей страной мира признана Австралия, оказавшаяся в первой графе на 6-м, а во второй - на 10-м месте. Вторую и третью позиции разделили Австрия (9 и 8 места) и Финляндия (12 и 5 места). В десятку лучших вошли разделившие 4-6 позиции Германия, Сингапур и США, Швейцария (7), Гонконг (8), а также Дания и Новая Зеландия (9-10).

Первое место в категории стран с наиболее конкурентоспособной экономикой занял Сингапур, а в категории государств с лучшими условиями для жизни - Норвегия.

В первой категории Россия заняла 34-е место, во второй – 82-е, общий список процветания - 57-е место.

Последнюю 104-ю позицию в общем списке занял Йемен.

Транспорт

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Укрзализныци» на текущий год с доходами 38,3 млрд. грн. и расходами 38,1 млрд. грн., чистая прибыль запланирована в размере 245 млн. грн.

О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

«Вопрос утверждения финплана для «Укрзализныци» является чрезвычайно актуальным, причем очень важным было то, чтобы в него закладывались реальные цифры», - отметил министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, прибыть в размере 245 млн. грн. - на 140,2 млн. грн. или в 2,3 раза больше фактической прибыли, полученной в 2008 году.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что «Укрзализныця» в 2009 году планирует перечислить в Госбюджет почти 3 млрд. грн., а общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды составит 9 млрд. грн.

На развитие украинских железных дорог в текущем году будет направлено 7,9 млрд. грн.

Госавиаадминистрация разработала Государственную целевую программу безопасности полетов на период до 2015 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Государственной целевой программы безопасности полетов на период до 2015 года» выносится на общественное обсуждение.

Программа разработана в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики ІКАО относительно внедрения национальных программ безопасности полетов и приемлемых для государства систем управления безопасностью полетов субъектами авиационной деятельности в 2009 году.

Как отмечают в ведомстве, внедрение системы управления безопасностью полетов обеспечит сокращение количества авиационных происшествий и человеческих жертв с одновременной модернизацией авиационной отрасли по всем направлениям ее деятельности.

В частности, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ІКАО и требованиями Европейского Союза, программа предусматривает создание органа независимого расследования авиационных происшествий и инцидентов, основная цель которого – обеспечить управление безопасностью полетов, а не устанавливать вину или ответственность.

По данным Минтранссвязи, реализация программы позволит повысить уровень безопасности полетов на 50% за 7 лет, снизить количество погибших и травмированных пассажиров и членов экипажей в результате авиационных происшествий.

Что касается финансового обеспечения программы безопасности полетов на 2009-2015 годы, то для реализации ее мероприятий понадобится 84 млн. грн. из Государственного бюджета и Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Для решения проблем с безопасностью полетов и реализации программы необходимо будет осуществить комплекс мероприятий. Среди обязательных – усовершенствование государственной политики по вопросам обеспечения безопасности полетов, улучшение работы по расследованию авиационных событий и инцидентов путем создания Национальной комиссии по расследованию авиационных событий.

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(УНИАН)