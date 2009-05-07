АНОНС на 7 мая 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочим визитом побывает в Чешской Республике. В Праге Глава государства примет участие в учредительном саммите внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство». Визит состоится по приглашению премьер-министра Чехии.

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12-00 - В Госкомземе состоится пресс-конференция на тему оценочной деятельности в Украине, в частности, речь пойдет о позиции Наблюдательного совета по вопросам экспертной денежной оценки земельных участков по усилению требований к специалистам, осуществляющим экспертную денежную оценку земельных участков, а также об изменениях в проект закона „Об оценочной деятельности в Украине” и позиции Украинского общества оценщиков и Ассоциации специалистов оценки по объединению программ подготовки оценщиков и т.п.

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12-00 - Пресс-конференция председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины Николая Сивульского на тему: «О состоянии финансово-бюджетной дисциплины при использовании средств местных бюджетов и коммунального имущества в І квартале 2009 года».

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Профсоюзы против политических партий?!”. Пресс-конференцию проведет генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр Петриченко. Приглашены: Василий Хара, председатель Федерации профсоюзов Украины, народный депутат Украины, член Партии Регионов; Михаил Волынец, председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины, член БЮТ, народные депутаты Украины, руководители Политических партий, руководители профсоюзных объединений и профсоюзов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 80672382148. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «Государственная жилищно-коммунальная инспекция - действенный инструмент государственного и народного контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг. Результаты проверок в столице и регионах Украины».

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15-00 - Пресс-конференция на тему: “Актуальность вирусных заболеваний в Украине". Речь пойдет также о вирусе гриппа А/H1N1. Участники: Николай Полищук, председатель национального совета по вопросам здравоохранения, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины та Ирина Дзюблик, зав.кафедры вирусологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика.

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