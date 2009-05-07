В Польше зафиксирован первый случай заболевания гриппом A

Власти Польши заявили, что в стране зафиксирован первый случай заболевания вирусом гриппа A (H1N1), передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Заболевшая - 58-летняя женщина, которая накануне вернулась из США. Ее состояние оценивается врачами как стабильное.

6 мая еще две страны официально заявили о наличии у них заболевших гриппом A/H1N1. Согласно данным, опубликованным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания гриппом A/H1N1 без смертельных исходов подтвердили Швеция и Гватемала.

Всего по состоянию на 16 часов 6 мая 23 страны официально заявили о 1893 случаях заболевания гриппом A/H1N1. За сутки число заболевших увеличилось на 403 человека, при этом впервые максимальный прирост числа заболевших за сутки зафиксирован в США (239 случаев с одним смертельным исходом), а не в Мексике (120 случаев без летальных исходов). От вируса умерло 30 человек - 29 в Мексике и один в США. ВОЗ пока не подтвердила информацию департамента здравоохранения штата Техас о второй жертве вируса A/H1N1 в США.

Потребление свинины и свиных субпродуктов, подвергнутых тщательной кулинарной обработке, не несет риска заражения данным вирусом, отмечает ВОЗ. В целях профилактики рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а при возникновении симптомов гриппоподобного заболевания - обращаться за медицинской помощью.