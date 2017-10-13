США предложили ограничить срок действия договора NAFTA - СМИ
Предложение озвучили «небольшой группе переговорщиков».
Власти США предложили пополнить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) положением, согласно которому договор утратит силу в течение пяти лет, если страны не смогут договориться о его продлении.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, передает РБК.
Предложение озвучили «небольшой группе переговорщиков», пишет издание. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.
Читайте такжеМексика призвала Трампа использовать сделки ТТП для партнерства в NAFTA
О возможности включения такого положения в сентябре говорил министр торговли Уилбур Росс, отмечает агентство, однако Канада и Мексика критически отнеслись к этой инициативе.
США, Канада и Мексика подписали соглашение NAFTA в 1992 году, через два года оно вступило в силу.
Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года высказался за упразднение NAFTA. Во время предвыборной кампании осенью 2016 года он заявлял, что США ошибочно подписали Североамериканское соглашение и его необходимо пересмотреть.