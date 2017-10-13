США предложили ограничить срок действия договора NAFTA - СМИ

Власти США предложили пополнить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) положением, согласно которому договор утратит силу в течение пяти лет, если страны не смогут договориться о его продлении.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, передает РБК.

Предложение озвучили «небольшой группе переговорщиков», пишет издание. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

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О возможности включения такого положения в сентябре говорил министр торговли Уилбур Росс, отмечает агентство, однако Канада и Мексика критически отнеслись к этой инициативе.

США, Канада и Мексика подписали соглашение NAFTA в 1992 году, через два года оно вступило в силу.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года высказался за упразднение NAFTA. Во время предвыборной кампании осенью 2016 года он заявлял, что США ошибочно подписали Североамериканское соглашение и его необходимо пересмотреть.