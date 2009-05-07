ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 мая

Украинские СМИ

Портал «24 часа» подает материал «Ющенко поручил Тимошенко разобраться с Луценко», в котором пишет, что Президент обратился с просьбой к премьер-министру Юлии Тимошенко в двухдневный срок расследовать информацию об инциденте в аэропорту Франкфурта-на-Майне, который связан с министром внутренних дел Юрием Луценко…

http://24.ua/news/show/id/82140.htm

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«Газета по-киевски» подает материал «Команда Черновецкого тайно распродала Киевэнерго?», в котором пишет, что депутат Киевсовета от Блока Кличко Иван Плачков подозревает, что городская власть могла тайно продать 12,7% акций «Киевэнерго», которые находились в коммунальной собственности…

http://mycityua.com/articles/city/2009/05/07/092738.html

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Газета «Сегодня» подает материал «МВФ решил заняться Украиной 8 мая» пишет о том, что Совет директоров Международного валютного фонда намерен рассмотреть предоставление Украине второго транша кредита stand by 8 мая вместо 13 мая, как планировалось ранее…

http://www.segodnya.ua/news/14049532.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Тест Улюкаева» пишет о том, что российские банки переживут падение цен на нефть до 25 долл. за баррель - к такому выводу пришел первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, проведя стресс-тест банковской системы. Она не набрала опасного объема внешних долгов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/07/194607

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Издание «Известия» публикует материал «В экономике уже идет бурный рост, только мы этого еще не почувствовали», в котором пишет - если бы кризис накрыл Россию не осенью, а весной, не исключено, что страна пережила бы его намного легче. О сезонности в российской экономике, сокращении сбережений и возможном дефиците продуктов в магазинах изданию рассказал президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3128203/

(УНИАН)