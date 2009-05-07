Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание

Сегодня в 15.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

По ее словам, на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении средств семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Днепропетровске, а также семьям погибших и пострадавших горняков на шахте «Новодзержинская» в Донецкой области.

Напомним, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уже вылетела в Днепропетровск, где сегодня ночью в результате пожара в зале игровых автоматов погибли 10 человек.

Пожар в зале игровых автоматов, который размещается в жилом доме, произошел сегодня около часу ночи. Погибли девять человек, еще один умер в больнице. 10 человек госпитализированы.

Днепропетровская милиция возбудила уголовное дело по факту несоблюдения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов.

Как сообщил сегодня журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, предварительная причина пожара - возгорание одного из игровых автоматов, расположенного у входа в помещение.

По словам министра, у него вызывает много вопросов квалификация сотрудников зала игровых автоматов. В частности, отметил В.ШАНДРА, об этом свидетельствуют попытки сотрудников зала самостоятельно погасить пожар, и только после того, как это не удалось, были вызваны спасательные службы.

Как сообщил В.ШАНДРА, во время возникновения пожара в зале игровых автоматов находилось около 60 человек, которые смотрели футбол по телевизору.