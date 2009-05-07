В США сомневаются, лечить ли от гриппа

Администрация президента США готовится принять решение о начале массового производства вакцины от "свиного гриппа", что может негативно повлиять на работу крупных фармацевтических компаний, сообщает портал Дело.

Перед правительством и частными лабораториями встал вопрос не только о том, будет ли новая вакцина эффективной и безопасной, но еще и о том, имеет ли смысл заказывать сотни миллионов доз лекарства и организовывать массовую вакцинацию против вируса, который, как оказалось, не обладает большими способностями к распространению и, по большому счету, не смертелен.

В Центре по профилактике и контролю заболеваемости сообщили, что в США подтверждено 642 случая заболевания гриппом H1N1, 850 подозреваемых случаев, и 2 подтвержденных смертельных исхода.

Президент Барак Обама на прошлой неделе потребовал дополнительных 1,5 млрд долл. на борьбу со "свиным гриппом", включая разработку вакцины.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявили, что подготовка к разработке вакцины ведется с излишней срочностью. Камнем преткновения в подготовке стало создание "исходного материала" - формы вируса, создаваемой из образцов, полученных от пациентов. В настоящее время "исходный материал" разрабатывается в лабораториях по всему миру, в то время как обычно работа идет только в одной лаборатории.

Одна из компаний, ведущих разработку вакцины - MedImmune Inc., имеющая свой подход к созданию противогриппозных вакцин, основанный на введении ослабленных живых вирусов вместо неактивных вирусных компонентов.

В компании заявили, что не готовы сообщить о сроках передачи вакцины производителю. При этом во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что это может произойти во второй половине мая.

В то же время производители вакцин ведут работу над выпуском средств от сезонного гриппа, которая завершится примерно в июне, и, если вакцина против "свиного гриппа" будет готова раньше этого срока, правительство США может приостановить регулярное производство и перевести заводы на производство новой вакцины. Отметим, что сезонный грипп ежегодно убивает 500 тыс. людей по всему миру.

Официальные лица как в администрации Обамы, так и в сфере здравоохранения пока воздерживаются от однозначных комментариев о том, будет ли необходимо внеочередное производство новой вакцины. С другой стороны, "свиной грипп", по прогнозам медиков, может вернуться осенью в более вирулентной форме.