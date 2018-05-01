Баланс недели: Гройсман инспектирует дороги, цены бьют рекорды и тихая размолвка с МВФ

Которую неделю в Украине растут цены буквально на все. Пугающими темпами увеличивается стоимость топлива на АЗС, а продавцы в магазинах вынуждены ежедневно переписывать ценники.

В Национальном банке уже подтвердили, что инфляция выходит за рамки прогноза в 9,1%, а это может вынудить регулятора применить более жесткую монетарную политику.

На ситуацию вынужденно отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман. Ему пришлось отвечать на вопросы журналистов в эфире телеканалов о росте цен, вместо привычного для главы правительства пиара на строительстве дорог и пенсионной реформе.

«У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было достаточного урожая. Почему еще цены поднялись? Потому что мы начали быть страной экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу, за валюту», - сказал Гройсман, отметив, что ожидает улучшения ситуации в 2018 году.

«Но важно, что сделать? Возобновлять мощность производства внутри страны. Поэтому я в 2018 год, если касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году», - подчеркнул премьер.

Тем временем в Госстате рапортуют о 2% росте инфляции в сентябре к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении. С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 10,2%.

Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на коммунальные услуги: горячую воду и отопление – 74,4%, содержание домов и придомовых территорий – 46,5%, водоснабжение – 30,1%, а также на продукты питания: овощи – 37,6%, яйца – 37%, мясо и мясопродукты – 30,1%, масло – 29,1%.

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, сентябрьский скачок индекса потребительских цен был вызван в основном факторами, действующими со стороны предложения, а не спроса.

«Мы по-прежнему ожидаем, что годовая инфляция начнет замедляться в ближайшие месяцы, в основном из-за растущей базы сравнения в сегменте жилищно-коммунальных услуг, связанной с повышением цен на отопление в октябре прошлого года», - добавила Белан.

По ее словам, более быстрый, чем ожидалось, рост цен на продукты питания с начала года, а также утвержденное повышение пенсионных выплат с октября в рамках пенсионной реформы и вероятное ускорение бюджетных расходов ближе к концу года создают риски для прогноза инфляции на конец 2017 года на уровне 10,5% год к году.

Гадание на транше

Похоже, что у Украины испортились отношения с ключевым кредитором – Международным валютным фондом. При этом власть делает вид, что ничего страшного не происходит.

Так, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина сохраняет приверженность программе сотрудничества с МВФ и ждет очередной транш до конца года.

«Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра, - сказал Данилюк. - Наша цель - успешно завершить программу в 2019 году».

Официально придерживается такой позиции и Нацбанк, однако неофициально в правительственных кругах, а особенно в НБУ, сомневаются, что Украина сможет не только в конце этого, но и в начале следующего года получить очередной транш. Ведь традиционная миссия МВФ в Украину до сих пор не приехала, хотя посетить златоглавый Киев должна была еще в конце сентября. И все потому, что до сих пор не назначен глава Нацбанка, вместо якобы находящейся в отпуске Валерии Гонтаревой. В администрации президента успокаивают. Говорят, вот-вот определятся с кандидатурой и внесут на рассмотрение Верховной Рады. Но, скорее всего, ранее ноября нового главу Национального банка мы не увидим.

Еще одним вопросом, испортившим отношения между Украиной и МВФ, является цена на газ для населения. МВФ хочет, чтобы она повысились, а премьер неустанно повторяет – причин для роста стоимости голубого топлива нет. Кстати, Reuters, ссылаясь на источник, близкий к переговорам с Фондом, сообщил: если руководство МВФ не согласует предложенную правительством новую формулу ценообразования на газ, то Украина может прекратить участие в программе.

В правительстве поспешили опровергнуть эту информацию, но явно дыма без огня не бывает.

Очень многое зависит от проходящего сейчас в Вашингтоне ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, куда и отправилась украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком.

Именно ему предстоит важнейшая миссия – убедить Фонд в целесообразности корректировки формулы цены на газ и доказать соответствие принятой пенсионной реформы ранее взятым обязательствам.

Но по силам ли это министру финансов? Тем более, если учесть, что во времена правления Януковича Данилюк был его советником и возглавлял Координационный центр по экономическим реформам, подчиняющийся напрямую одиозному политику Сергею Левочкину.

Не говоря уже о том, что Украина все чаще вызывает раздражение у Запада отсутствием реальных результатов в борьбе с настоящим исчадием ада - коррупцией среди высших государственных чинов. Шоу – поймали, показали и отпустили – уже не проходит. Нужны реальные приговоры. Особенно по принципу отца сингапурских реформ Ли Куан Ю.

Стабильность гривни

На уходящей неделе гривня продемонстрировала относительную стабильность. В течение недели она то укреплялась на несколько копеек - до 26,48 грн/долл., то падала до 26,63 грн/долл.

Похоже, такая динамика сохранится недолго. По данным Нацбанка, большинство представителей украинского бизнеса (61,2%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев в пределах 27-30 грн/долл.

Среднее значение курса бизнес ожидает на уровне 28,46 грн/долл., что лучше прогнозируемого во втором квартале 2017 года показателя - 28,68 грн/долл.

Между тем, выросла доля респондентов, ожидающих, что курс гривни в ближайшие 12 месяцев не превысит отметку в 27 грн/долл., - до 21,1% с 14,8% во втором квартале.

Кстати, в начале уходящей недели Нацбанк и Минфин сделали серьёзный шаг к укреплению гривни в будущем – объявили о завершении реструктуризации 220 миллиардов гривен внутреннего госдолга, что позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет.

По информации НБУ, облигации на 145,2 миллиарда гривен конвертированы в долгосрочные гривневые бумаги с привязкой доходности к инфляции, еще на 74,4 миллиарда гривен - с фиксированными ставками доходности.

Погашение новых облигаций будет происходить равномерно: примерно по 12 миллиардов гривен ежегодно - до 2047 года.

Ранее замминистра финансов Юрий Буца отмечал, что репрофайлинг снизит долговую нагрузку Украины в 2017-2020 годах на 158,4 миллиарда гривен.

«Операция направлена на сглаживание графика погашений, приблизительно на 12 миллиардов гривен каждый год, уменьшение риска рефинансирования и сокращение необходимости привлечения средств в этом году на 11 миллиардов гривен, в следующем году на 46 миллиардов гривен и почти на 67 миллиардов гривен в 2019 году, и на 34,4 миллиарда в 2020 году», - сказал Буца.

Плачь Омеляна по дорогам

Одной из немногих тем, которую Кабмин (а особенно премьер Гройсман) постоянно держит на контроле – это ремонт дорог. Почти каждую неделю глава правительства не упускает возможность «проинспектировать» ремонт на очередном участке. К примеру, на уходящей неделе он ознакомился с ходом работ на трассе «Киев-Знаменка», которая соединяет центральные области Украины и все годы находилась отнюдь не в хорошем состоянии.

Первую остановку Гройсман сделал на границе Киевской и Черкасской областей. Сравнительно небольшой участок дороги – до 10 км. Однако достаточно приличная интенсивность движения - более 5 тысяч машин в сутки.

«Годами здесь исключительно латали дыры в дорожном полотне, а теперь новая современная двухслойная трасса общего пользования, построенная на средства государственного и областного бюджетов. До конца ноября участок полностью сдадут в эксплуатацию», - написал в Фейсбуке премьер.

Следующая инспекционная остановка - мост через Днепр и дамба на участке Золотоноша-Черкассы-Смила-Умань. В комплексе - важный транспортный узел. Он находился в ужасном состоянии, поскольку капитально не ремонтировался с 60-х годов прошлого века.

«Год назад совместно с местными властями мы договорились о капитальном ремонте моста - лично проконтролировал ход проектных работ. Сейчас видим фактически новый объект. Ждем завершения реконструкции уже через месяц», - рассказал журналистам премьер. И добавил – теперь в новом мосту будет и частица его труда. Один из швов мостовой конструкции Гройсман сварил сам – конечно, под пристальным наблюдением опытного сварщика.

Под конец поездки премьер сиял от гордости, говоря о том, что в Украине появляется все больше и больше качественных современных дорог. И все бы хорошо, но министр инфраструктуры Владимир Омелян взял и добавил ложку дегтя, сообщив, что полностью выполнить план по ремонту дорог в стране не получится. И все из-за недостаточного финансирования.

«В начале этого года, когда нам обещали финансирование в размере 35 миллиардов гривен, мы исходили из того, что построим около 2,5 тысячи километров дорог. Поскольку финансирование не поступило в том объеме, в котором было запланировано, по факту мы имеем более 20 миллиардов гривен, соответственно, наш прогноз - 2 тысячи дорог на конец года», - уточнил Омелян.

В связи с этим министр в очередной раз заявил о необходимости создания в нашей стране Дорожного фонда: «Дорожный фонд необходим. Мы будем понимать, какая цифра в наличии у «Укравтодора» и Мининфраструктуры есть на ремонт. Дорожный фонд – защищенная статья».

В следующем году правительство обещает направить на ремонт дорог 46-48 миллиардов гривен. Остается надеяться, что средства, предназначенные на ремонт дорог, в 2018 и последующих годах будут действительно идти на него.

Но, пожалуй, самое главное – смогут ли дорожные службы освоить более 40 миллиардов. Ведь специалисты говорят, что автодоры в областях физически способны освоить максимум 4 миллиарда гривен. Поэтому большой вопрос – зачем выделять десятки миллиардов? Отремонтированных дорог больше не станет.

Игорь Орел