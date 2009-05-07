ГЛАВНОЕ на 7 мая (день)

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Финансы

МВФ ошибся в подсчетах внешнего долга Украины

Международному валютному фонду (МВФ) пришлось исправлять допущенные им ошибки в части публикации завышенных данных об уровнях внешнего долга стран Восточной Европы, сообщает Financial Times.

По данным издания, в последнем, апрельском выпуске доклада Global Financial Stability Report МВФ опубликовал ключевые данные по 38 развивающимся экономикам, включая их потребности в рефинансировании внешнего долга в 2009 году как коэффициент их валютных резервов. После того как эти цифры были опровергнуты центробанками, аналитиками и журналистами, МВФ пересмотрел данные и начал публикацию новых цифр по внешнему долгу и валютным резервам некоторых восточноевропейских государств. «Так, коэффициент для Чехии был снижен с 236% до 89%, для Эстонии – с 210% до 132%. Вероятно, коэффициент Украины будет снижен с 208% до 116%, коэффициент Литвы, оцененный в 425%, будет пересчитан в ближайшее время, а затем, возможно, последуют и другие страны», – сообщат Financial Times.

Также указывается, что МВФ в среду заявил, что проверит свои подсчеты и опубликует исправленные данные на своем сайте как можно быстрее. «Мы выражаем сожаление по поводу путаницы, которая могла возникнуть из-за публикации неверных данных», – цитирует Financial Times заявление представителей МВФ.

В МВФ добавили, что в настоящее время выясняют, «как возникли ошибки», и пообещали, что «исправят внутренние процедуры в соответствии с извлеченными уроками».

В представительстве МВФ в Украине УНИАН сообщили, что информацией относительно пересмотра оценки внешнего долга Украины пока не владеют.

«Днепроэнерго» перечислило государству 30,5 млн. грн. дивидендов

ОАО «Днепроэнерго» 5 мая перечислило в Государственный бюджет 30,493 млн. грн. дивидендов по итогам 2007 года, начисленных на государственную долю. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Решение о выплате 60,969 млн. грн. дивидендов по итогам 2007 года было принято на очередном общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго», которое состоялось 24 марта 2009 года.

По данным пресс-службы, дивиденды также получили и около 50% миноритарных акционеров согласно восстановленному реестру, предоставленному компании регистратором ОАО АКБ «Проминвестбанк».

В компании отмечают, что остальные миноритарные акционеры – физические лица могут получить дивиденды до 1 июня 2009 года из расчета 10,22 грн. на одну акцию.

Напомним, государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 50%+1 акция ОАО «Днепроэнерго», DTEK Holdings Ltd (Кипр) - 41,64%.

Прибыль облэнерго в 2007 году составила 121,938 млн. грн.

Последний раз выплата дивидендов акционерам ОАО «Днепроэнерго» проводилась в 1998 году по результатам работы компании за 1997 год.

ЕБРР предоставит двум украинским «дочкам» UniCredit кредиты на 125 млн. евро

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил два кредита украинским финансовым учреждениям на общую сумму 125 млн долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, обнародованном в четверг.

Так, ЕБРР намерен предоставить субординированный кредит в сумме 100 млн долл АКБ «Укрсоцбанк», который является частью группы UniCredit, для поддержания собственных средств банка, а также для предоставления ему средств на кредитование украинских предприятий.

Кроме того, ЕБРР также планирует предоставить кредит размером 25 млн. долл. компании UniCredit Лизинг Украина.

Банк отмечает, что ЕБРР осуществляет кредитование дочерних структур группы UniCredit на сумму 432.4 млн. евро в восьми странах Восточной Европы в рамках совместной работы по преодолению последствий мирового экономического кризиса в регионе.

Ранее ЕБРР заявил о готовности в 2009 году выделить порядка 500 млн. евро для финансирования около 10-20 украинских банков.

WestLB AG закрывает свое представительство в Украине Немецкий банк Westdeutsce Landesbank Girozentrale (WestLB AG) принял решение о закрытии своего представительства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» № 80 от 7 мая 2009 года.

«Требования кредиторов принимаются на протяжении двух месяцев со дня обнародования объявления», – говорится в сообщении банка.

Представительство WestLB AG (Дюссельдорф, Германия) в Украине было зарегистрировано в мае 1996 года.

Промышленность

Кабмин пополнил список приватизируемых в этом году предприятий Кабинет министров Украины дополнил список предприятий, государственные пакеты акций которых подлежат продаже в текущем году.

Об этом говорится в распоряжении КМУ (от 28 апреля 2009 г. №474-р), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Так, в 2009 году правительство планирует приватизировать госпакеты акций следующих предприятий - 50% + 1 акция АХК "Укрнафтопродукт", 73,368% ОАО «Макеевский коксохимический завод», 50,01% ОАО «Оснастка», 99,99% ОАО «Новороздольский завод сложных минеральных удобрений» и пр.

В этом году КМУ также рассчитывает приватизировать госпакеты ряда авиакомпаний - 61,581% акций совместного Закрытого акционерного общества «Международные авиалинии Украины», 100% ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины», 95% ОАО «Хмельницкое авиапредприятие «Подилля-Авиа», 35,516% ОАО «Ривненская авиакомпания «Универсал-Авиа», 8,317% ОАО «Авиакомпания «Аэролюкс». Правительство также планирует продать в этом году ряд предприятий угольной отрасли - 38,62% акций ЗАО «Центральная обогатительная фабрика «Донецкая», 38,25% ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Добропольская», 41% ЗАО «Центральная обогатительная фабрика «Углегорская», 38,25% «Центральная обогатительная фабрика «Октябрьская», 100% ОАО «Государственная холдинговая компания «Укруглепромтранс» и пр.

Кабмин намерен приватизировать 60,86% акций Макеевского меткомбината Кабинет Министров Украины внес в список предприятий, госпакеты акций которых подлежат приватизации в 2009 году, ОАО «Макеевский металлургический комбинат».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина N 474-р от 28 апреля 2009 г., обнародованном на сайте Верховной Рады.

В 2009 году на приватизацию планируется выставить 60,86% акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат», номинальная стоимость которого составляет 215 млн. 532 тыс. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн., продают – по 8,04 грн. По сравнению с 6 мая курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,02 грн., по продаже – 8,01-8,06 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,50 грн., продают – по 10,74 грн. (курсы покупки-продажи немного понизились со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,32-10,61 грн., по продаже – в пределах 10,65-10,82 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня немного повысился по сравнению с 6 мая и составляет в среднем 0,2249 грн., курс продажи почти не изменился – до 0,2467 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,24 грн., по продаже – 0,24-0,25 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы незначительно понизились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,53 грн., продажи – 10,73 грн. (курсы немного понизились по сравнению с 6 мая).

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился в среднем на 0,5% по сравнению с 6 мая – до 0,2251 грн., курс продажи незначительно понизился – до 0,2493 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 7 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,70, к евро – 10,25794, к российскому рублю – 0,23413.