Глава Samsung Electronics подал в отставку

Пресс-служба южнокорейской корпорации Samsung Electronics сообщила о скором уходе с занимаемого поста вице-председателя совета директоров компании Квон О Хюна, сообщает Прайм.

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Поясняется, что О Хюн не собирается переизбираться на другой пост после истечения срока полномочий в марте следующего 2018 года.

"Я долго и упорно думал о том, чтобы однажды покинуть свой пост. Это было непростое решение, но я чувствую, что больше не могу его откладывать. В то время, как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я верю, что теперь пришла пора для компании начать сначала", - цитирует пресс-служба слова топ-менеджера.

Пост президента подразделения полупроводниковых технологий в Samsung Electronics Квон О Хюн занимает с мая 2008 года, с декабря 2011 — вице-президент Samsung.