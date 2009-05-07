Государственные и коммунальные земли дорожают

В Государственном комитете по земельным ресурсам отмечают рост стоимости в Украине земель государственной и коммунальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Управления рынка и оценки земель Госкомзема Станислав ГОРБАТОВИЧ.

По его словам, на вторичном рынке наблюдается падение стоимости земли, тогда как на первичном рынке – рост цен на земли государственной и коммунальной собственности.

С.ГОРБАТОВИЧ отметил, что в целом на рынке наблюдается уменьшение количества продаж из-за приостановки проведения аукционов.

Он уточнил, что рыночная стоимость земель государственной и коммунальной собственности сложилась таким образом, что «мы не предусматриваем какого-то значительного падения ее стоимости», а при возобновлении аукционов ожидается рост стоимости земель.

По данным Госкомзема, с 2006 по 2008 гг. усредненная стоимость 1 кв. м земли в селах увеличилась на 79,5% - с 17,6 до 31,6 грн., в поселках - на 72% - с 24,4 до 41,9 грн., в городах - в 2,3 раза - с 31,2 до 71,6 грн., в городах областного значения - на 79,5% - с 47,9 до 86 грн., в областных центрах - на 49% - с 211 до 315 грн.