“Восточное партнерство” ускорит интеграцию участников проекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что основной целью «Восточного партнерства» является создание условий для ускорения политической ассоциации и последующей экономической интеграции между ЕС и странами-участниками проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на брифинге украинским журналистам в Праге.

Президент отметил, что соответствующий тезис дословно записан в итоговой декларации сегодняшнего саммита «Восточное партнерство».

Он вновь подчеркнул, что в соответствии с этой декларацией, “Восточное партнерство” не является альтернативой любым другим интеграционным проектам.

По словам В.ЮЩЕНКО, это дополняющий документ ко всем другим документам, которые принимаются в рамках интеграционных проектов, в частности между Украиной и ЕС.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в соответствии с итоговой декларацией саммита, планируется, что последующее сотрудничество между ЕС и странами-участницами “Восточного партнерства” будет базироваться на соглашениях об ассоциации, одним из главных пунктов которых будет создание зоны свободной торговли между ЕС и странами-участницами.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Саммит инаугурации «Восточного партнерства» с участием глав государств - членов ЕС и стран-партнеров проходит сегодня, 7 мая, в Праге.