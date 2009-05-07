Передача Днепровских островов в аренду признана незаконной

Прокуратура города Киева опротестовала решение Киевсовета о передаче в аренду земельного участка острова Долобецкий для размещения взлетно-посадочной полосы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Прокуратурой Киева была проведена проверка законности использования земель острова Долобецкий, который входит в границы регионального ландшафтного парка „Днепровские острова”. В прокуратуре напомнили, что земли острова являются особо ценными и относятся к природно-заповедному фонду Украины и подлежат охране со стороны государства, и законом запрещено размещать здания, сооружения и коммуникации на его территории, а также осуществлять любую деятельность, которая негативно влияет или может негативно влиять на состояние природного комплекса острова.

Несмотря на изложенное, 26 июня 2007 года Киевский городской совет передал обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КРОУН» в долгосрочную аренду сроком на 15 лет земельный участок площадью 1,5 га на острове для размещения объектов рекреационного назначения с возможностью обустройства взлетно-посадочной полосы на воде для гидропланов и благоустройством прилегающей территории.

Проведенной проверкой установлено, что решение Киевсовета не отвечает требованиям закона, поскольку принято с нарушением требований природоохранного (ст.89 Водного кодекса Украины, ст.ст.7, 23 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины»), земельного (ст.ст. 52, 61, 123, 150 Земельного кодекса Украины) и градостроительного законодательства (ст.2 Закону Украины «О планировании и застройке территорий» ст.ст.17,19 Закона Украины «Об основах градостроения»).

В прокуратуре отмечают, что принятию этого решения также способствовала непринципиальная позиция контролирующих органов - Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды, Управления охраны окружающей природной среды, Главного управления охраны культурного наследия, Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, Киевской городской санэпидемстанции, государственного коммунального предприятия «Плесо» и др., которые согласились с отведением земель острова, хотя и с определенными ограничениями, такими как отсутствие твердого покрытия и какого-либо строительства на острове, а также максимального сохранения зеленых насаждений и свободного доступа на территорию.

Учитывая несоответствие принятого Киевсоветом решения нормам действующего законодательства, прокуратура города 23 апреля опротестовала незаконное решение Киевсовета.