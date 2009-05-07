ГЛАВНОЕ на 7 мая (вечер)

Промышленность

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой январский прогноз снижения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с минус 5% до минус 10%.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

ЕБРР также прогнозирует нулевую динамику изменения ВВП страны в 2010 году.

Свой прогноз ЕБРР объясняет снижением цен на товары украинского экспорта и, как следствие, снижением его объемов. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергоносители, которые импортируются в Украину.

Кабинет министров Украины утвердил поданные Минпромполитики и согласованные с Минэкономики инвестиционные проекты, которые реализуются на предприятиях авиастроения и направлены на выполнение экспортных контрактов, на сумму 260 млн. грн. из средств Стабилизационного фонда.

Соответствующее распоряжение (№447-р от 22 апреля т.г.) опубликовано на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин утвердил следующие инвестпроекты: по строительству самолетов Ан-74 на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии - 160 млн. грн.; по строительству самолетов Ан-148 на государственном предприятии "Киевский авиационный завод "Авиант" - 90 млн. грн.; по техническому обеспечению модернизации и ремонта самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-32 и двигателей Д-36 на государственном предприятии "Завод 410 гражданской авиации" - 10 млн. грн.

В документе отмечено, что средства Стабилизационного фонда, выделенные на реализацию инвестиционных проектов, предоставляются на возвратной основе.

Операции, связанные с использованием средств Стабилизационного фонда, проводятся в установленном законодательством порядке органами Государственного казначейства в соответствии со сметой расходов и планом использования бюджетных средств, согласованных с Минпромполитики.

Контроль за целевым использованием средств Стабилизационного фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.

Игорный бизнес в Украине

Правительство своим распоряжением поручило Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая приостановить на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок соответствующих заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

«То, что произошло в игорном заведении в городе Днепропетровске, на мой взгляд, есть большая вероятность, что в таком состоянии находится большинство игорных заведений страны, потому что игровые залы открывали где угодно, и в самых не приспособленных условиях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивируя необходимость приостановления действия лицензий.

Премьер-министр также сообщила, что в течение месяца МЧС, Госгорпромнадзор и другие контролирующие органы должны провести комплексную проверку для обеспечения безопасного использования помещений, в которых размещаются игровые залы.

«Правоохранительные органы, Государственный департамент пожарной безопасности МЧС должны провести за это время комплексную проверку пожарной безопасности, охраны труда во всех игорных заведениях, и обеспечить постоянный мониторинг соблюдения установленного режима работы, обеспечить при проверке соблюдение установленных санитарных норм, в частности о том, что один игровой автомат должен размещаться на площади не менее чем 6 кв. метров», - подчеркнула она.

Кроме того, правительство также поручило Министерству топлива и энергетики проверить состояние электрических сетей, которые используются в игорных заведениях.

Правительство требует от правоохранительных и контролирующих органов в течение недели закрыть все игровые заведения, которые размещены на первых этажах жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой выступил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Я считаю, что должна быть жесткая позиция – на протяжении недели ни в одном жилом доме не должно работать ни одно игровое заведение. И это нужно четко прописать в нашем решении», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что национальное законодательство содержит четкий перечень объектов, которые могут размещаться на первых этажах жилых домов. «Игровых заведений в этом перечне нет. Существует прямой запрет на размещение игровых автоматов в жилых домах», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вице-премьер-министр считает, что ответственность за закрытие игровых заведений на первых этажах жилых домов должна быть возложена не только на правоохранительные органы, но и на государственные администрации, а также местные жилищно-коммунальные инспекции.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО предложила изымать лицензии у тех компаний, которые размещают игровые залы в жилых домах, а также за невыполнение противопожарных и санитарных предписаний.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня обязала государственную строительную инспекцию провести всестороннюю экспертизу 5-этажного жилого дома, расположенного в Днепропетровске на проспекте Гагарина, 127, где сегодня в помещении зала игровых автоматов произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин чрезвычайной ситуации.

По словам премьер-министра, если в доме нужно сделать необходимый ремонт, то правительство готово выделить для этого средства. Ю.ТИМОШЕНКО также поручила Днепропетровской государственной администрации оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Премьер-министр выразила соболезнования семьям погибших.

По уточненным данным правительственной комиссии по расследованию пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске, погибли 9 человек. По информации начальника управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентины ГИНЗБУРГ, один из пострадавших мужчин был госпитализирован в областную клиническую больницу им. Мечникова в состоянии комы. Из этого состояния его удалось вывести лишь через 7 часов после госпитализации.

Сейчас, по информации В.ГИНЗБУРГ, жизни 11 пострадавших от пожара в зале игровых автоматов угрозы нет.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что уже 12 мая Верховная Рада сможет принять изменения к законодательству о вынесении заведений игорного бизнеса за черту городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Днепропетровске после заседания правительственной комиссии по расследованию причин пожара в зале игровых автоматов, произошедшим сегодня ночью.

Она отметила, что изменения к законодательству, которыми будет установлено, что казино и игорные заведения должны будут находиться вне черты города, правительство планирует одобрить на сегодняшнем специальном заседании.

«Все нужно вынести за черту городов и разместить за границей городов. Такая практика в других странах существует, и отравлять сегодня духовность, моральность детей и молодежи просто необходимо уже прекратить. Я знаю, что такие решения недавно приняли Казахстан, Россия, уже давно приняли США и в большинстве штатов запрещено размещать игорный бизнес на территории городов. Я думаю, что все это нужно сейчас сделать через законы… Я думаю, что Верховная Рада, несмотря на то, что некоторые депутаты лоббируют, патронируют и «крышуют» игорный бизнес, все же, не обращая внимания на позицию отдельных народных депутатов, мы сможем во вторник выйти с такой инициативой и 12 мая принять такой закон в парламенте, который существенно ограничивает размещение игорных заведений на территории городов и населенных пунктов, и все будет вынесено за их границы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед отлетом в Прагу дал ряд срочных поручений председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в связи с трагическим событием, которое произошло 7 мая 2009 года в Днепропетровске, в результате которого погибли и пострадали люди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства просит безотлагательно осуществить вместе с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями прокуратуры, МВД, МЧС, ГНА соответствующие комплексные проверки соблюдения требований действующего законодательства в работе развлекательных заведений, функционирующих в регионах.

Президент отмечает, что в случае выявления нарушений, особенно в части, касающейся безопасности людей, необходимо в установленном порядке безотлагательно приостановить их работу.

О выполнении В.ЮЩЕНКО просит доложить в недельный срок.

Также Президент Украины просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО безотлагательно во взаимодействии с местными администрациями и органами местного самоуправления создавать комиссии и осуществить проверки соблюдения игровыми заведениями правил техники безопасности и лицензионных условий. В случае выявления нарушений правил В.ЮЩЕНКО просит безотлагательно принять меры по устранению соответствующих недостатков и привлечь виновных к ответственности.

Одновременно глава государства обращает внимание премьер-министра на недостаточную реакцию правительства на его обращение от 8 декабря 2008 года о несовершенстве действующей нормативно-правовой базы регулирования игорного бизнеса в Украине и отсутствии действенного контроля со стороны государства в этой сфере. Президент просит безотлагательно дополнительно инициировать перед Верховной Радой Украины внесение необходимых изменений и дополнений в действующее законодательство Украины.

Президент Украины также предлагает председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ безотлагательно вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующие законопроекты, направленные на совершенствование лицензионных условий осуществления организационной деятельности по проведению азартных игр, усилению ответственности за их несоблюдение, особенно, что касается вопросов безопасности.

В письме к В.ЛИТВИНУ Президент отмечает, что трагедия в Днепропетровске обязывает власть к принятию решительных и безотлагательных мер по урегулированию вопросов функционирования игорного бизнеса.

Финансовый рынок

Европейский Центробанк (ЕЦБ) понизил базовую ставку до нового исторического минимума, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз ЕЦБ. Ставка была снижена на 0,25 процентных пункта до процента.

Как ожидается, дальнейшего понижения базовой ставки ЕЦБ проводить не будет.

Одновременно с понижением базовой ставки, ЕЦБ уменьшил и кредитную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75% годовых. По оценке участников рынка, в будущем Европейский Центробанк будет изыскивать другие методы поддержания внутреннего рынка кредитования и экономики ЕС.

Национальный банк Украины установил, что официальный курс гривни может на 2% отклоняться от средневзвешенного курса на межбанке.

Как сказано в постановлении Нацбанка (№264 от 30 апреля 2009 г.), обнародованном на его сайте: «Официальный курс гривни к доллару США рассчитывается по курсу, который определяется как средневзвешенный курс продавцов и покупателей на межбанковском валютном рынке Украины, который сформировался за предыдущий рабочий день, с возможным отклонением ±2%».

Этим постановлением вносятся изменения в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов.

Также в документе указывается, что эта норма введена в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках соглашения "стенд-бай" между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщалось, до принятия постановления №264 было предусмотрено, что официальный курс гривни рассчитывается, исходя из установленного на межбанковском валютном рынке Украины, по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений.

Нацбанк не указывает номер и дату регистрации постановления №264 в Министерстве юстиции Украины, а также не указывается, с какого числа документ вступает в силу.

Еврокомиссия одобрила планы Германии по национализации Commerzbank, второго по величине банка страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В рамках выкупа акций государством Commerzbank получит дополнительные средства в размере 10 миллиардов евро. Согласно требованиям Еврокомиссии, правительство Германии будет обязано заниматься поддержанием финансовой стабильности банка, но при этом не создавать ему преимущественных условий на рынке.

Кроме того, согласно условиям, выдвинутым европейским регулятором, Commerzbank должен будет продать часть своих подразделений. В частности, речь идет о продаже ипотечного агентства Eurohypo, одного из крупнейших в Европе. Commerzbank также должен будет избавиться от инвестиционного подразделения. После завершения всех структурных изменений немецкий банк будет заниматься только классическим банковским бизнесом: оказанием финансовых услуг частным и корпоративным клиентам.

На этом список требований не заканчивается. Commerzbank будет запрещено в течение последующих после национализации трех лет покупать или сливаться с другими финансовыми организациями, конкурирующими с ним на финансовом рынке. Банку также будет запрещено привлекать вклады клиентов на более выгодных, чем у конкурентов, условиях.

Напомним, решение о национализации Commerzbank правительство Германии приняло 8 января 2009 года. Об этом стало известно сразу после того, как власти выкупили 25% + 1 акция банка за 8 миллиардов евро. С середины прошлого года финансовое положение банка сильно ухудшилось, что стало следствием глобального кризиса. Кроме того, в 2008 году Commerzbank начал сделку по поглощению Dresdner Bank за 4,7 миллиарда евро, однако пока не смог ее завершить из-за отсутствия свободных средств.

Кабинет министров Украины решил увеличить уставный капитал «Государственного экспортно-импортного банка Украины» ("Укрэксимбанка") на 999 млн. 999 тыс. 861,9 грн. – до 8 млрд. 353 млн. 514 тыс. 536,55 грн.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№432 от 6 мая т.г.), обнародованном на Правительственном портале.

Уставный капитал увеличивается путем дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Для обеспечения выполнения постановления Кабмин поручил Министерству финансов провести выпуск облигаций внутреннего госзайма на сумму 1 млрд. грн. сроком обращения 10 лет и доходностью 9,5% годовых.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле текущего года увеличился на 39% и на 1 мая составил 4,553 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 мая т.г., в Реестр Фонда входят 178 участников и 6 временных участников.

На сегодня Фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам следующих ликвидируемых финучреждений: Европейского банка развития и сбережений, "Киевского универсального банка", "Интерконтинентбанка".

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0025/8,0275, к 12:00 цены упали до 7,9820/7,9965. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,9750/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7500. Рублевый рынок открылся котировками 0,2433/0,2448, к 12:00 цены снизились до 0,2432/0,2440. К закрытию торгов цены остались на том же уровне.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6975 (-0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3265/1,3267, а к 17:15 выросли до 1,3398/1,3400.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5960/10,6380, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5820/10,5990. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6030/10,6170.

НБУ установил на 8 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 771.5600 (на 7 мая – 770.0000)

100 EUR – 1031.0356 (на 7 мая – 1025.7940)

10 RUR – 2.3529 (на 7 мая – 2.3413)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен предложить вынести реализацию проекта Евразийского нефтетранспортного коридора отдельным пунктом в планах сотрудничества между ЕС и странами-участницами «Восточного партнерства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на брифинге украинским журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что планирует выступить с такой инициативой на пленарном заседании саммита «Восточное партнерство» сегодня в Праге.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что проект «Восточное партнерство» включает в себя несколько основных платформ для сотрудничества, в частности, это вопросы энергетики, формирования транзитного пространства, работа с малым бизнесом, экологические вопросы.

Президент Украины отметил, что он выступит с предложениями относительно совместной работы по борьбе с наводнениями в Карпатском регионе. Еще одним пунктом сотрудничества В.ЮЩЕНКО назвал формирование общей политики относительно пересечения границ гражданами между странами Евросоюза и странами-участницами проекта «Восточное партнерство».

Президент Украины добавил, что в июне этого года представители всех заинтересованных стран соберутся для изложения своего виденья дальнейшего сотрудничества в указанных направлениях.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина заинтересована в реализации вместе с Соединенными Штатами Америки совместных энергетических проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в начале встречи со специальным уполномоченным Государственного департамента США по энергетическим вопросам в Евразии Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, важно, чтобы «мы поработали над вашим визитом в Украину». По мнению Президента Украины, есть много проектов, которые бы могли быть реализованы совместно Украиной и Соединенными Штатами.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что одним из них является недавнее подписание в Брюсселе заявления относительно модернизации украинской газотранспортной системы. Еще одним, по словам Президента, перспективным проектом является утверждение в конце апреля этого года технико-экономического обоснования проекта Евразийского нефтетранспортного коридора.

В.ЮЩЕНКО добавил, что сейчас продолжается работа над презентацией этого проекта в Европейской комиссии и формированием плана его реализации.

Назначенные на 8 мая аукционные торги по продаже 25,02%-ного государственного пакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также отметили, что следующие торги по этому пакету состоятся, ориентировочно, через неделю.

Кабинет Министров Украины внес в список предприятий, госпакеты акций которых подлежат продаже в 2009 году, ОАО "Черкассыоблэнерго".

Об этом говорится в распоряжении Кабмина N 474-р от 28 апреля 2009 г., обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно распоряжению, в 2009 году на приватизацию планируется выставить 46% акций ОАО "Черкассыоблэнерго", которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», а также 25% акций, принадлежащих ЗАО «УкрЭСКО».

Фондовый рынок

По результатам торгов в четверг, 7 мая, индекс ПФТС вырос на 7,84% - до 399,63 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 14 млн. 378 тыс. грн.

Визовая политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на протяжении ближайших двух недель подготовить и вынести на рассмотрение Европейской комиссии обобщенный документ о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Украины при получении виз в страны-члены Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил украинским журналистам на брифинге в Праге.

Президент Украины отметил, что либерализация визового режима между Европейским Союзом и странами-участницами “Восточного партнерства” является отдельным пунктом сотрудничества в рамках этой инициативы ЕС. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что по результатам сегодняшней встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР была достигнута договоренность, что в ближайшие две недели Президент Украины сделает обобщение всех проблем, которые имеют граждане Украины при оформлении виз в страны-члены ЕС.

В.ЮЩЕНКО конкретизировал, что речь идет о немотивированных фактах отказа в выдаче виз украинским гражданам, задержки с получением вез, требования предоставить документы, которые не являются обязательными для получения виз, и другие проблемы.

Президент отметил, что этот документ он направит в штаб-квартиру ЕС для последующего его рассмотрения в профильном комитете Еврокомиссии.

Информация для киевлян

С 12 мая АК «Киевэнерго» начинает ежегодные работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, во время которых состоится проверка на прочность и плотность трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений.

Как сообщает пресс-служба “Киевэнерго”, испытания тепловых сетей пройдут по установленному графику.

Так, с 12 по 31 мая с.г. (с учетом сроков проведения ремонтов котельных) испытания состоятся частично в Святошинском районе - тепловые сети от тепломагистралей РК “Беличи” и РК "Веркон", жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, Святошин (частично).

Также с 12, но на более короткий срок - по 26 мая, испытания пройдут частично в Голосеевском, Печерском, Дарницком районах - теплосети от тепломагистралей № 3, 4, 5, 6, 7 ТЭЦ-5, жилые массивы Теремки-1, Теремки-2, Демеевка (частично), Саперная Слободка, Позняки, Осокорки.

В связи с испытанием тепловых сетей снабжение горячей водой будет прекращено в Голосеевском, Печерском, Дарницком районах - начиная с 14 часов 11 мая, в Святошинском районе - с 18 часов 11 мая.

“Киевэнерго” предупреждает, что в случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будет сообщаться дополнительно.

На улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, возможны повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов горячей воды на поверхность. О случаях провалов и местах выхода горячей можно сообщить в Святошинском районе по телефонам - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; в Дарницком - 566-13-48, 570-33-04; в Голосеевском (Теремки-1, Теремки-2, Демеевка) - 249-47-29, 529-88-75; в Печерском, Голосеевском районе - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75.

Справки по телефону информационно-справочной службы АК „Київенерго” - 1588.

Прокуратура города Киева опротестовала решение Киевсовета о передаче в аренду земельного участка острова Долобецкий для размещения взлетно-посадочной полосы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Прокуратурой Киева была проведена проверка законности использования земель острова Долобецкий, который входит в границы регионального ландшафтного парка „Днепровские острова”. В прокуратуре напомнили, что земли острова являются особо ценными и относятся к природно-заповедному фонду Украины и подлежат охране со стороны государства, и законом запрещено размещать здания, сооружения и коммуникации на его территории, а также осуществлять любую деятельность, которая негативно влияет или может негативно влиять на состояние природного комплекса острова.

Несмотря на изложенное, 26 июня 2007 года Киевский городской совет передал обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КРОУН» в долгосрочную аренду сроком на 15 лет земельный участок площадью 1,5 га на острове для размещения объектов рекреационного назначения с возможностью обустройства взлетно-посадочной полосы на воде для гидропланов и благоустройством прилегающей территории.

Проведенной проверкой установлено, что решение Киевсовета не отвечает требованиям закона, поскольку принято с нарушением требований природоохранного (ст.89 Водного кодекса Украины, ст.ст.7, 23 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины»), земельного (ст.ст. 52, 61, 123, 150 Земельного кодекса Украины) и градостроительного законодательства (ст.2 Закону Украины «О планировании и застройке территорий» ст.ст.17,19 Закона Украины «Об основах градостроения»).

В прокуратуре отмечают, что принятию этого решения также способствовала непринципиальная позиция контролирующих органов - Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды, Управления охраны окружающей природной среды, Главного управления охраны культурного наследия, Главного управления земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, Киевской городской санэпидемстанции, государственного коммунального предприятия «Плесо» и др., которые согласились с отведением земель острова, хотя и с определенными ограничениями, такими как отсутствие твердого покрытия и какого-либо строительства на острове, а также максимального сохранения зеленых насаждений и свободного доступа на территорию.

Учитывая несоответствие принятого Киевсоветом решения нормам действующего законодательства, прокуратура города 23 апреля опротестовала незаконное решение Киевсовета.

Государственная жилищно-коммунальная инспекция предлагает жителям жилых домов Киева, которые находятся в коммунальной собственности, самим определиться, за какие из существующих 26 услуг по содержанию жилья они намерены платить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей ЗИМИН.

По его словам, соответствующее решение жители жилых домов должны принять на общем собрании.

“Наша позиция такова: жители каждого из 10 тыс. 500 жилых домов (Киева - УНИАН) сами должны определить, сколько услуг они согласны оплачивать. Нужно провести соответствующие собрания во всех домах, и после этого принимать соответствующие решения по увеличению или уменьшению тарифов”, - отметил он.

По словам С.ЗИМИНА, данная процедура предусмотрена соответствующим правительственным постановлением, однако КГГА этот норматив не выполняет.

“Если они не будут выполнять решения 560-го постановления, мы будем обращаться к Президенту, потому что он назначает председателя КГГА, а также к соответствующему комитету ВР, чтобы они внесли определенные изменения в закон о столице Украины, о разграничении этих функций между Киевским городским председателем и председателем КГГА. Нужно назначить профессионального человека, который в состоянии решить комплекс этих проблем”, - добавил он.

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(УНИАН)