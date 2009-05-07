Курс НБУ на 08.05.09

Официальный курс НБУ на 08.05.09100 USD США – 771.5600 (7 мая – 770.0000) 100 EUR – 1031.0356 (7 мая – 1025.7940) 10 RUR – 2.3529 (7 мая – 2.3413) Учетные курсы банковских металлов на 08.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70424.14 (7 мая-69569.50) 961 XAG 10 Серебро-1080.96 (7 мая-1034.88 ) 962 XPT 10 Платина-89809.58 (7 мая-87087.00) 964XPD10 Палладий-18131.66(7 мая-17171.00)

Официальный курс НБУ на 08.05.09 100 USD США – 771.5600 (7 мая – 770.0000) 100 EUR – 1031.0356 (7 мая – 1025.7940) 10 RUR – 2.3529 (7 мая – 2.3413) Учетные курсы банковских металлов на 08.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70424.14 (7 мая-69569.50) 961 XAG 10 Серебро-1080.96 (7 мая-1034.88 ) 962 XPT 10 Платина-89809.58 (7 мая-87087.00) 964XPD10 Палладий-18131.66(7 мая-17171.00)

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