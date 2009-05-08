Декларация саммита "Восточное партнерство"

В рамках “Восточного партнерства” будут создаваться зоны свободной торговли и будет упрощаться визовый режим.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в финальной декларации саммита “Восточного партнерства”, который состоялся 7 мая в Праге.

“Участники Пражского саммита разделяют желание углубить и интенсифицировать двусторонние отношения между ЕС и странами-партнерами, учитывая специфическую ситуацию и амбиции каждой страны-партнера и уважая существующие двусторонние отношения между ЕС и соответствующей страной-партнером”, - написано в документе.

В декларации отмечается, что в рамках “Восточного партнерства” должны заключаться соглашения об ассоциации между ЕС и странами-партнерами. Одним из ключевых элементов таких соглашений должно стать создание зон свободной торговли, что в будущем может привести к созданию сети глубоких и всесторонних зон свободной торговли.

В документе содержится также обязательство ЕС развивать программы институциального строительства со странами-партнерами для улучшения их административных способностей, в том числе путем технической помощи и других мероприятий.

Другим важным аспектом в документе называется вопрос мобильности граждан.

“Это (поддержка упрощения визового режима – УНИАН) будет способствовать мобильности граждан стран-партнеров через соглашения об упрощении визового режима и реадмиссию; ЕС в рамках Глобального подхода к миграции также осуществит важные шаги к полной либерализации визового режима, как долгосрочной цели для отдельных стран-партнеров”, - отмечается в декларации.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся саммит инаугурации “Восточного партнерства” – новой инициативы ЕС, направленной на усиление сотрудничества с восточными странами-партнерами. Инициатива “Восточное партнерство” была предложена в 2008 году Польшей и Швецией и окончательно утверждена на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 20 марта этого года.