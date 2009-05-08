ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 мая

Украинские СМИ

Портал «24 часа» подает материал «Луценко должен сам уйти и спасти МВД», в котором пишет, что парламентская неделя может начаться с вопроса об отставке главы МВД. Юрий Луценко снова оказался в центре скандала, причем на сей раз - международного, и не исключено, что так легко, как после стычки с Леонидом Черновецким, он не отделается...

http://24.ua/news/show/id/82177.htm

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«Газета по-киевски» в публикации «Эпидемия свинства» пишет - известный киевский ученый Николай Спивак считает, что панику вокруг свиного гриппа создали фармацевты…

http://mycityua.com/articles/health/2009/05/08/084022.html

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Газета «Сегодня» подает материал «Гривня крепчает», в котором говорится, что «зеленый» падает в цене уже четвертый день. Эксперты прогнозируют, что до конца мая его курс может упасть еще ниже, а вот относительно дальнейшего мнения специалистов разделились…

http://www.segodnya.ua/news/14049802.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Северсталь» останавливает два завода в США» пишет о том, что российская «Северсталь» полностью останавливает производство на Severstal Warren и Severstal Wheeling (бывшая Esmark). Североамериканские активы «Северстали» были убыточными уже в четвертом квартале 2008 года...

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/05/07/769278

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Издание «Известия» публикует материал «Бюджетом не обеспечены», в котором пишет, что, исходя из диагноза Минрегиона, у половины России перспективы не такие уж радужные. Ведь доходы региональных бюджетов за 3 месяца 2009 года по сравнению с I кварталом прошлого года сократились у 43 из 83 субъектов федерации. Судя по оценкам рейтинговых агентств, ждать улучшения, например, в мае - бессмысленно…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128225/

(УНИАН)