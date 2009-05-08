АНОНС на 8 мая 2009 г.

В рамках празднования Дня Победы Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Хмельницкой области. В этот день состоится перезахоронение останков военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с руководителями региональных и местных органов исполнительной власти по подведению итогов работы за четыре месяца 2009 г., в частности: выполнение бюджета, выплата зарплат и пенсий, преодоление инфляции.

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Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита.

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