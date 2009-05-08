АНОНС на 8 мая 2009 г.
10:16, 08 мая 2009Разное
0
Ющенко посетит Хмельницкую областьТимошенко проведет селекторное совещание с губернаторами МВФ рассмотрит вопрос о кредите Украине
В рамках празднования Дня Победы Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Хмельницкой области. В этот день состоится перезахоронение останков военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны.
* * *
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с руководителями региональных и местных органов исполнительной власти по подведению итогов работы за четыре месяца 2009 г., в частности: выполнение бюджета, выплата зарплат и пенсий, преодоление инфляции.
* * *
Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита.
* * *
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter