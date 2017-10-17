Eurostat назвал уровень бедности в странах ЕС

В 2016 году 23,4% жителей стран Европейского союза находились в зоне риска бедности или социального неблагополучия.

Об этом говорится в обнародованном докладе статистической службы Европейского союза.

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По данным Eurostat, почти 23,4% жителей стран ЕС - около млн 117,5 млн людей - в 2016 году находились в зоне риска бедности.

В частности, лидером по количеству людей за чертой бедности названа Болгария с показателем 40,4%. Далее идет Румыния с 38,8% и Греция с 35,6% жителей.

Самый низкий процент бедных людей показали Чехия (13,3%), Финляндия (16,6%), Дания (16,7%) и Нидерланды (16,8%).

Напомним, ранее статистическое агентство Eurostat назвало самые счастливые города Европы. По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс. За ним расположились датский Копенгаген и шведский Стокгольм. Также в пятерке самых счастливых - жители Люксембурга и Вены. А наименее счастливыми оказались в греческих Афинах.