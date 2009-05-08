В ДТП погиб известный тележурналист Игорь Пелых

Сегодня утром в Киеве в автокатастрофе погиб известный тележурналист Игорь ПЕЛЫХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД, ДТП произошло сегодня около 5-и часов утра на проспекте Победы, 82.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля “Honda Accord”, двигаясь в третьей полосе движения со стороны улицы Дегтярёвской в направлении улицы Щербакова, во время выполнения маневра по опережению не избрал безопасный интервал и совершил касательное столкновение с автомобилем “Volkswagen Passat”, двигавшемся в попутном направлении. После столкновения автомобиль “Honda” выехал на зеленую зону, где совершил наезд на дерево и перевернулся.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля “Honda” от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир этого же автомобиля с травмами госпитализирован.

При этом, как отмечают в пресс-службе ГДАИ МВД, водитель автомобиля “Honda Accord”, получивший незначительные механические повреждения, с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Расследование продолжается.

Справка УНИАН . Игорь ПЕЛЫХ - генеральный продюсер студии «Рога и копыта Продакшн».

Лауреат премии «Телетриумф» как лучший ведущий развлекательных программ на Украинском телевидении.

Игорь Пелых родился 3 февраля 1974 года в Тернополе. Закончил Институт журналистики. Работал на тернопольской радиостанции и играл на бас-гитаре в местной рок-группе Nameless.

По приезду в Киев работал ведущим на Радио Столица. На телевидении дебютировал в молодежной программе «Не всі вдома», выходившей в эфире «1+1».

На ICTV пришел как автор интерактивного проекта «Лабіринт», творческая группа которой затем создала проект «Галопом по Европах».

Жена - Александра, трое детей - две дочери и сын.