Почти 700 компаний ушли из Каталонии после референдума о независимости

Почти 700 компаний перенесли свои офисы из Каталонии в другие регионы Испании с момента проведения референдума о независимости региона, сообщает Прайм со ссылкой на директора торгового регистратора Испании Ану Дель Валье.

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Издание сообщает, что только за прошедшую неделю 92 компании ушли из Каталонии в другие регионы Испании, общее число компаний, которые покинули Каталонию, достигло 691. Самыми напряженными днями стали 9 и 10 октября, когда о смене прописки заявили 212 и 175 компаний соответственно.

При этом, по словам Дель Валье, пока слишком рано говорить о какой-либо закономерности, однако организация работает над тем, чтобы прояснить, существует ли она и от каких факторов зависит.

Регистратор в понедельник опубликовал ряд коммерческих данных рынка Испании, согласно которому число учрежденных организаций в Каталонии за третий квартал 2017 года упал на 26,8%, тогда как в среднем по Испании это снижение составило 11%. Также значительная разница была обнаружена в операциях по увеличению капитала. Так, этот показатель за аналогичный период снизился в Каталонии на 12,2%, в то время как по Испании этот средний показатель снизился всего на 1,7%.

В понедельник глава женералитета Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после референдума, проведенного 1 октября. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость. Испанские власти требуют ответить на этот вопрос до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции, предполагающую отзыв автономного статуса региона.