ГЛАВНОЕ на 8 мая (день)

Хроника дня

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Финансы

Минфин планирует бюджет-2010 с дефицитом не более 3% ВВП

Министерство финансов Украины планирует подготовить проект государственного бюджета Украины на 2010 год с дефицитом не более 3% ВВП, сообщил заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

«В условиях экономических сложностей нужно будет утверждать дефицитный бюджет… В условиях кризиса нет других стандартов в экономических моделях, где бюджеты могут быть сведены или с нулевым дефицитом, или с профицитом. Поэтому мы предлагаем на следующий год дефицитный бюджет, и этот дефицит будет касаться исключительно вопросов, связанных с бюджетом развития», - сказал А.МЯРКОВСКИЙ.

Он отметил, что в 2010 году доходная часть бюджета будет формироваться также за счет средств приватизации.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов до 12 мая сформировать рабочую группу по подготовке проекта госбюджета на 2010 год.

«Мы должны обеспечить качественную подготовку проекта бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила включить в состав рабочей группы руководителей областных финансовых управлений, областных госадминистраций, представителей Ассоциации городов Украины и общин, представителей областных советов и малых городов.

«Я хочу, чтобы, наконец, Министерство финансов начало формировать проект бюджета на 2010 год вместе с местными властями, вместе с представителями, которые будут отвечать за местные бюджеты», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сразу же после формирования рабочей группы по подготовке предложений для включения в проект госбюджета на 2010 год намерена провести с встречу с ее участниками.

«Это будет одна из первых встреч для того, чтобы услышать ваши предложения, ваши замечания, и учесть их при подготовке бюджета на 2010 год», - добавила глава правительства.

Тимошенко поручила таможне усилить контроль над импортом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной таможенной службе усилить контроль за таможенным оформлением импортируемой продукции

«Я хотела бы обратить внимание таможенной службы на то, что главный резерв уплаты налогов по таможенным платежам, в том числе и налоги, которые оплачиваются на границе - на добавленную стоимость и таможенные пошлины не оплачиваются, как правило, на товары, которые пересекают границу в контейнерах – это продукция легкой промышленности, бытовая техника, которые сегодня, по сути, беспошлинно пересекают границу», - сказала Ю.,ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр в связи с этим высказала благодарность Государственной таможенной службе за проведение специальной операции на Одесской таможне по выявлению контрабандного товара, который без надлежащего растаможивания в контейнерах пересекал границу.

«Таможенная служба выявила злоупотребление, когда итальянская одежда и обувь элитных марок шли как домашние тапочки, халаты и абсолютно никак не оценивались, как это было бы необходимо», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым усилить контроль за таможенным оформлением товаров не только на Одесской таможне, но и еще на трех таможенных пунктах пропуска в Закарпатской области.

Тимошенко: налоговая задолженность предприятий снизилась более чем на 4 млрд. грн.

На 1 апреля налоговая задолженность предприятий по всей Украине по сравнению с началом 2009 года снизилась более чем на 4 млрд. грн. и составляет 9 млрд. грн.

“Это действительно рекордный показатель (сокращение долга – УНИАН), потому что уменьшение налоговой задолженности всегда шло достаточно сложно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что налоговая задолженность сократилась практически по всем регионам. 24% от этой задолженности приходится на Киев, 15% - на Харьковскую область, Донецкая – 7,4%, Луганская – 7,3%, Киевская область – 6,2%.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рост налогового долга отмечен в Крыму – 33%, Запорожской области – 43%, Луганской – 6%, Винницкой – 39,7% и Закарпатской области – 56%. В связи с этим в областях, где отмечен рост налогового долга, Ю.ТИМОШЕНКО поручила создать специальные комиссии для того, чтобы принять необходимые меры для его сокращения.

«Я хочу вам сказать, что все области живут в кризисе, все города и регионы живут в условиях мирового глобального финансово-экономического кризиса, но почему-то большинство областей сокращает налоговую задолженность, и только несколько наращивают», - отметила она.

От продажи квот на выброс углекислого газа Украина уже получила 640 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на селекторном совещании с представителями региональных властей.

«Эти 640 млн. грн. мы уже готовы использовать на нашу ключевую программу, которую мы объявили и которую проводим, – это реконструкция, модернизация и замена устаревших котлов, которые сейчас работают на природном газе», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в ближайшие недели ожидается еще одно поступление средств от продажи квот. Таким образом, общая сумма составит порядка 2 млрд. грн.

При этом премьер-министр заявила о необходимости активизировать работу по подготовке проектов замены котлов на теплонасосы, чтобы уже на следующей неделе можно было начать выделение денег непосредственное на модернизацию.

На сегодня уже составлен реестр всех котельных, которые необходимо модернизировать, – это 31 тысяча котельных и более 72 тысяч котлов.

В свою очередь, руководитель Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Сергей ЕРМИЛОВ отметил, что уже подготовлено несколько десятков проектов по замене котлов теплонасосами. Он обратился к представителям местных властей с просьбой активизировать работу по подготовке данных проектов, отметив при этом, что в стране не хватает профессиональных инженеров, чтобы можно было провести анализ состояния котельных по всей Украине.

Напомним. Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

«Альфа-Банк» погасил еврооблигации на 100 млн. долл.

ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) осуществил погашение еврооблигаций в сумме 100 млн. долл. США. Об этом сообщается на сайте банка.

Банк отмечает, что погашение проведено до наступления предельного срока оплаты, который, согласно условиям выпуска, наступает 11 мая 2009 года.

В банке напомнили, что еврооблигации были выпущены в апреле 2008 года с купоном 9,75% в рамках программы на 2 млрд. долл. компанией Ukraine Issuance Plc, зарегистрированной в Великобритании. Целью данного выпуска было финансирование текущей деятельности "Альфа-Банка".

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Валютный рынок

Валовые международные резервы НБУ уменьшились в апреле на 3,5%

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле 2009 года уменьшились на 3,5%, или 0,897 млрд. долл., – до 24,495 млрд. долл.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за апрель составил 12 млрд. 133 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 0,946 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам апреля составил 2 млрд. 421,1 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 127,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 293,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 17,5 млн. долл. и на 30 апреля 2009 года составили 11 млрд. 939,5 млн. долл.

По данным НБУ, в марте 2009 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составлял 10,3%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 2,8 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 7,5%). Последнее объясняется укреплением доллара США на международных рынках в январе и феврале.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн. (курс понизился на 0,5% по сравнению с 7 мая), продают – по 8,02 грн., что незначительно дешевле, чем вчера. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,80-8,98 грн., по продаже – 7,99-8,051 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,49 грн., продают – по 10,77 грн. (курсы покупки-продажи немного повысились со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,625 грн., по продаже – в пределах 10,65-10,85 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 1% по сравнению с 7 мая и составляет в среднем 0,2222 грн., курс продажи почти не изменился – 0,2472 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,1950-0,2415 грн., по продаже – 0,230-0,255 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,93 грн. (курс покупки понизился на 0,5% по сравнению 7 мая), продают – по 8,01 грн., что незначительно дешевле, чем вчера.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн., продажи – 10,73 грн. (курсы немного повысились по сравнению с 7 мая).

Курс покупки российского рубля по киевским банкам понизился на 1,2% по сравнению с 7 мая и составляет в среднем 0,2219 грн., курс продажи немного повысился – до 0,2501 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,7156, к евро – 10,310356, к российскому рублю – 0,23529.

Рынки

Хандогий подпишет соглашение Украины и Испании о трудовой миграции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ подписать Соглашение между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами.

Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.

При этом В.ЮЩЕНКО отменил свое предыдущее распоряжение от 20 марта 2008 года, в котором уполномочивал министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ на подписание соответствующего соглашения.

Общество

Литвин: КС признает конституционной датой выборов Президента 17 января 2010 года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Конституционный Суд Украины признает конституционной датой выборов Президента 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам спикера, если исходить из норм Конституции, то там «однозначно зафиксировано», что датой выборов Президента Украины должно быть 17 января 2010 года.

«Это может нравиться, это может не нравиться, это может сопоставляться или не сопоставляться со своим желанием ускорить президентские выборы, но нужно потерпеть, если мы не хотим окончательно разрушить Основной Закон Украины», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, политикам не следует «привязывать» свои политические рейтинги к дате президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля с.г. ВР назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. 8 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление о признании неконституционным этого решения парламента.

Закон о биометрических данных ветирован

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения закон «О внесении изменения в статью 25 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

14 апреля 2009 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 25 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», который предусматривает обязанность иностранцев и лиц без гражданства предоставлять свои биометрические данные для их фиксации при оформлении въездной визы, а также при прохождении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, если другое не предусмотрено законом и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой . Закон должен был вступить в силу с 1 января 2010 года.

В Секретариате Президента отмечают, что глава государства не может подписать упомянутый закон, поскольку вступление в силу закона в принятой редакции делает возможным несанкционированный доступ, изменение или распространение биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, что приведет к нарушению их прав. Это связано с тем, что в Украине отсутствуют законодательные гарантии защиты персональных данных в связи с их автоматической обработкой, напомнил глава государства.

Тимошенко требует сдерживать цены на продукты питания

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от областных государственных администраций активизировать работу по сдерживанию роста цен на продукты питания.

«Я прошу активизировать комиссии при главах областных государственных администраций, которые всегда работали и занимались антиинфляционными мерами, я прошу рассмотреть по каждому продукту питания, что происходит и срочно повлиять на ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что на фоне общего замедления инфляционных процессов в целом по стране, в ряде регионов необоснованно повышаются цены на отдельные виды продуктов питания.

В частности, по ее словам, в Луганской области цены на пшеничный хлеб выросли на 4,1%, в Черниговской цена на сахар выросла на 12%.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на тот факт, что в разных областях цены, к примеру, на говядину, свинину или курятину очень сильно отличаются.

«Это монопольные явления, которые нужно преодолевать нормальными интервенциями, поскольку на рынках устанавливается искусственная цена. Нужно проводить сельскохозяйственные ярмарки, и не будет такой цены, которая полностью диктуется собственниками трех-четырех рынков, которые уже полностью «потеряли разум и крышу сорвало!» Так нельзя относиться к людям», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила Министерству экономики и Государственному комитету по ценам проконтролировать организацию и проведение сельскохозяйственных ярмарок в городах и населенных пунктах.

В Украине гриппа A(H1N1) нет

По состоянию на сегодняшний день в Украине случаев заболеваний гриппом A(H1N1) не зарегистрировано.

По информации Оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с распространением гриппа A(H1N1) в мире и координации действий о предупреждении занесения вируса в Украину, по состоянию на 6 час. 8 мая 2009 г. из 24 стран мира поступили официальные сообщения о 2371 случае инфицирования этим заболеванием.

В частности, из Мексики поступило сообщение о 1112 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 42 летальных. Продолжаются лабораторные исследования ранее отобранного материала от больных.

Правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о 896 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей, 2 из которых закончились летально.

Сообщение о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных случаев также поступили из Австрии (1), Канады (201), Китая, Гонконгской Специальной Административной Области (1), Коста-Рика (1), Колумбии (1), Дании (1), Сальвадора (2), Франции (5), Германии (10), Гватемалы (1), Ирландии (1), Израиля (6), Италии (5), Нидерландов (2), Новой Зеландии (5), Португалии (1), Польши (1), Республики Корея (3), Испании (81), Швеции (1), Швейцарии (1), Соединенного Королевства (32).

В Минздраве отмечают, что в Украине случаев заболевания гриппом А не зарегистрировано.

В то же время, продолжается мониторинг за заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями. В частности, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба продолжает проведение противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A (H1N1).

ТЭК

Тимошенко призывает предприятия ТКЭ погашать долги за газ за счет кредитов "Ощадбанка"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) погашать долги за газ за счет кредитов в “Ощадбанке”.

Ю.ТИМОШЕНКО выступила с резкой критикой в адрес региональных и местных властей, а также руководства предприятий ТКЭ за то, что очень медленно погашаются долги в 5 млрд. грн. за газ, использованный предприятиями ТКЭ в прошлые периоды и в 2009 году.

Премьер подчеркнула, что этих средств (5 млрд. грн.) НАК «Нафтогазу Украины» хватило бы для оплаты «Газпрому» за двухмесячную поставку газа.

«То, что мы в апреле - как правительство, так и «Нафтогаз» - нашли возможность рассчитаться в полном объеме с Россией и за закачку газа, и за оплату газа, который потребляется, означает, что здесь, в центре, делаются просто чудеса, потому что 5 млрд. - это двухмесячный объем потребления газа», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что всем мэрам городов предложена модель оплаты, согласно которой долги прошлого года могут быть проведены специальным зачетом по разнице в ценах и на сегодняшний день деньги в бюджете для этого есть.

Также, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, отработана модель и принято соответствующее постановление правительства, которое позволяет под гарантии правительства рассчитаться за газ заимствованиями средств в «Ощадбанке».

«Ощадбанк» определен оператором для этого, все мэры проинформированы… Мэры не захотели отдавать векселя через решения своих (местных) советов непосредственно как гарантии и платежный инструмент от местных советов, и мы решили вопрос через государственные гарантии, чтобы вексель эмитировало само теплокоммунэнерго. Этот вексель передается «Ощадбанку», и «Ощадбанк» отдает деньги под весь объем задолженности – гарантирует это правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поручила главам администраций взять под контроль расчеты предприятий теплокоммунэнерго.

При этом она уточнила, что долг предприятий ТКЭ за газ за прошлый год составляет порядка 2 млрд. грн.

Цены на бензин в Украине не изменелись за минувшую неделю

С 30 апреля по 8 мая 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев). По данным мониторинга компании UPECO, с 30 апреля по 8 мая 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – сохранились на уровне 5,18 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 5,60 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 0,2%, с 5,79 до 5,80 грн./л; на дизельное топливо – снизились на 0,2%, с 5,30 до 5,29 грн./л.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.