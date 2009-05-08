Курс НБУ на 12.05.09

Официальный курс НБУ на 12.05.09100 USD США – 767.3900 (8 мая – 771.5600) 100 EUR – 1030.2211 (8 мая – 1031.0356 ) 10 RUR – 2.3573 (8 мая – 2.3529) Учетные курсы банковских металлов на 12.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70408.03 (8 мая-70424.14) 961 XAG 10 Серебро-1066.67 (8 мая-1080.96) 962 XPT 10 Платина-88556.81 (8 мая-89809.58) 964XPD10 Палладий-18494.10(8 мая-18131.66)

Официальный курс НБУ на 12.05.09 100 USD США – 767.3900 (8 мая – 771.5600) 100 EUR – 1030.2211 (8 мая – 1031.0356 ) 10 RUR – 2.3573 (8 мая – 2.3529) Учетные курсы банковских металлов на 12.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70408.03 (8 мая-70424.14) 961 XAG 10 Серебро-1066.67 (8 мая-1080.96) 962 XPT 10 Платина-88556.81 (8 мая-89809.58) 964XPD10 Палладий-18494.10(8 мая-18131.66)

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