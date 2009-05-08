Пираты потребовали выкуп за "Ариану"

Сомалийские пираты потребовали выкуп за судно "Ариана" с украинским экипажем из 24 человек.

Как передает РИА “Новости”, об этом сегодня сообщил представитель греческой компании-оператора Alloceans Shipping Спирос МИНАС.

"Пираты связались с нами и высказали свои требования, мы ведем с ними переговоры", - сказал С.МИНАС.

Он отказался назвать предложенную пиратами сумму выкупа.

По словам представителя компании-оператора, все 24 члена экипажа чувствуют себя нормально.

"Мы связывались с экипажем, они чувствуют себя нормально, с ними обращаются хорошо. У них есть запас продуктов и лекарств", - сказал С.МИНАС.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 человека) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тысяч тонн сои.