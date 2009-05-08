Украину нужно срочно привлечь к борьбе с пиратами

Министерство иностранных дел Украины считает, что необходимо немедленно решить вопрос о привлечении Украины к операции ЕС по борьбе с морским пиратством возле побережья Сомали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“МИД Украины считает, что этот вопрос нужно решать немедленно. Мы считаем, что этот вопрос является политически важным не только с точки зрения опыта взаимодействия с ЕС и НАТО в этой сфере, но и с точки зрения обеспечения соответствующей безопасности и защиты моряков, которые преимущественно являются гражданами Украины”, - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ напомнил, что еще полгода тому назад МИД Украины совместно с другими министерствами и ведомствами разработали конкретные предложения по участию Украины в этой операции.

“МИД уже давно отработал эти предложения совместно с причастными министерствами и ведомствами и о них знают в Кабинете Министров”, - добавил он.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что МИД уже провел неофициальные консультации с секретариатом Совета ЕС по этому поводу и в принципе украинские предложения воспринимаются положительно. В то же время, по его словам, на сегодняшний день нет финансовых ресурсов, необходимых для участия Украины в этой операции.

“Все попытки МИД положительно решить этот вопрос наталкиваются на отсутствие финансовых ресурсов. Возможно это объективный факт, но я убежден в том, что, учитывая резонансные дела, в частности, с “Фаиной”, более чем неотложным является активное и практическое привлечение (Украины) к этим операциям”, - сказал он. При этом заместитель министра иностранных дел отметил, что сумма, необходимая для участия в операции ЕС против пиратства, “очень мизерная”, по сравнению с той выгодой и преимуществами, которые наше государство получит от участия в этой операции.

К.ЕЛИСЕЕВ объяснил, что в случае участия Украины в этой операции, корабли ЕС и НАТО будут сопровождать суда, идущие под флагом Украины или команда которых состоит из украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина готова активно участвовать в военно-морской операции Евросоюза в борьбе с пиратством «Аталанта» “путем ее разведывательного, логистического или транспортного обеспечения, привлечения сил специального назначения в качестве групп защиты гражданских судов”.

Министерство обороны оценивает участие одного украинского корабля в международной операции против пиратства в 35 млн. грн. в месяц.