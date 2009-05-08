ГЛАВНОЕ на 8 мая (вечер)

Финансовый рынок

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита "stand by".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВФ.

Сообщается, что соответствующее решения сегодня утвердил Совет директоров МВФ.

Как говорится в сообщении, первый заместитель управляющего директора МВФ Джон ЛИБСКИЙ заявил, что НБУ подтвердил готовность проводить гибкую валютную политику. Кроме того, он подчеркнул, что «ключевым приоритетом власти должно стать восстановление доверия к банковской системе».

Кроме того, МВФ отметил улучшение ситуации в нескольких проблемных украинских банках, а также позитивные результаты в рекапитализации банковской системы.

Как сообщал УНИАН, МВФ по итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной в конце апреля принял решение увеличить второй транш с 1,25 млрд. SDR до 1,9 SDR (2,8 млрд. долл.), причем, согласился на то, чтобы половина суммы пошла на покрытие дефицита Госбюджета Украины.

Очередной пересмотр программы сотрудничества для получения третьего транша планируется начать в середине мая. Размер этого транша также будет составлять 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR).

НБУ снова изменил курс доллара

НБУ установил на 12 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 767.3900 (на 8 мая – 771.5600)

100 EUR – 1030.2211 (на 8 мая – 1031.0356 )

10 RUR – 2.3573 (на 8 мая – 2.3529)

НБУ впервые изменил курс доллара на аукционе На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 61,239 млн. долл. по курсу 7,75 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 74 банка.

Национальный банк Украины установил критерии, которым должны соответствовать коммерческие банки для получения кредитной поддержки от НБУ.

Это предусмотрено в Постановлении Нацбанка № 262 «Об усовершенствовании процедуры поддержки ликвидности банков» от 30 апреля 2009 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции 6 мая т.г.).

Нацбанк будет разделять банки на основании оценки количественных и качественных показателей на две категории (I и II). При этом ликвидность банков I категории будет регулироваться путем использования стандартных инструментов рефинансирования. Кредиты банкам, которые подпадают под II категорию, будут выдаваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о кредитной поддержке Национальным банком Украины банков Украины в случае реальной угрозы стабильности их работы.

Среди количественных критериев определены: норматив адекватности регулятивного капитала, рентабельность активов, соотношение средств Нацбанка (кроме кредитов овернайт и операций репо) к общим активам банка. Так, предельное значение норматива адекватности капитала для банков I категории, претендующих на поддержку НБУ, должно быть выше 8%, для банков II категории – от 4% до 8% (по нормативам Нацбанка адекватность капитала не должна быть ниже 10% - УНИАН). Предельное значение рентабельности активов для I категории – более 0,5%, для II категории – от 0,04% до 0,5%; соотношение средств Нацбанка к общим активам – 0% и от 0,001% до 10% соответственно.

Среди основных качественных показателей (принимается во внимание деятельность банков начиная с 1 октября 2008 года) указаны: наличие не выполненных в срок по вине банка расчетных и других документов клиентов (картотеки неплатежей); предоставление бланочных кредитов, кредитов под малоликвидное обеспечение и под ценные бумаги собственной эмиссии; отсутствие поддержки владельцев/участников банка в капитализации банка и поддержки его ликвидности; нетипичные операции с наличностью; приобретение негосударственных ценных бумаг и осуществление инвестиций; приобретение основных средств, которые не принимают участия в проведении банковских операций и т.д.

«Наличие хотя бы одного из основных качественных показателей может служить основанием для отказа в предоставлении Национальным банком кредита банку…» - говорится в документе.

В Положении о кредитной поддержке, которым определяется порядок рефинансирования банков II категории, в частности, предусмотрено, что регулятор может потребовать ряд ограничений в деятельности финансового учреждения, также в банк может быть назначен куратор. Среди ограничений могут быть выставлены требования о непредоставлении новых кредитов, остановке проведения банком каких-либо операций со связанными лицами и т.д.

Постановление вступает в силу через 10 дней после регистрации в Минюсте.

В Украине монетарная база в апреле текущего года увеличилась на 3,1% (с начала года уменьшилась на 3,5%) – до 180,2 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 0,2% (с начала года уменьшилась на 9,9%) – до 464,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном УНИАН. Согласно сообщению, объем наличности вне банков в апреле увеличился на 2,5% (с начала года снизился на 2,6%) – до 150,7 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении апреля вырос до 32,4% по сравнению с 31,7% на начало месяца.

Нацбанк в апреле осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 9,6 млрд. грн., с начала года – на 44 млрд. грн. В феврале НБУ осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 12,5 млрд. грн., с начала года – на 23 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по всем операциям рефинансирования в апреле составила 16,9% годовых (в т.ч. по кредитам овернайт – 20%), тогда как в марте она составила 18,2% годовых (в т.ч. по кредитам овернайт – 19,5%).

Объем обязательных резервов, сформированных банками в апреле, составил 11,9 млрд. грн.

По данным НБУ, общий объем кредитных вложений в апреле уменьшился на 0,3% (с начала года – на 2,7%) – до 714,2 млрд. грн., в том числе объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, увеличился на 0,3% (с начала года уменьшился на 0,5%) – до 457,9 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте в апреле снизилась до 20,4% по сравнению с 26,7% в марте, тогда как в иностранной валюте увеличилась с 11% до 11,6%. Интегральная ставка по кредитам уменьшилась с 21,9% до 17,5%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка по договорам в апреле снизилась с 30,8% до 6,9%, в т.ч. по кредитам овернайт –- с 30,9% до 5%.

Объем депозитов физических лиц в апреле увеличился на 0,6% (с начала года уменьшился на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Объем средств населения в национальной валюте увеличился на 1,1% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,1% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 12,2 млрд. долл.

Общий объем депозитов юридических лиц в апреле уменьшился на 2,4% (с начала года –на 15,9%) – до 119,6 млрд. грн. Это состоялось в первую очередь за счет уменьшения объема депозитов в национальной валюте на 3,7% (с начала года – на 19,5%) – до 74,2 млрд. грн. Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,1% (с начала года – на 9,3%) – до 5,9 млрд. долл.

Нацбанк констатирует, что увеличение объема депозитов физических лиц положительно повлияло на динамику общего объема депозитов, темпы снижения которого в апреле замедлились до 0,6% (в марте – 2%, в феврале – 5,6%, в январе – 5,1%). На 1 мая 2009 года общий объем депозитов составил 312,1 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в апреле уменьшилась с 15,3% до 12,8%, в иностранной – увеличилась с 8% до 8,9%. Интегральная ставка по депозитам уменьшилась с 12,6% до 11,2%.

На протяжении апреля 2009 года Министерство финансов Украины осуществляло размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), благодаря чему в государственный бюджет Украины поступило 3,576 млрд. грн. (с начала года – 6 млрд. 659,74 млн. грн.).

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в апреле 2009 года составила 15,27% (за январь-апрель – 13,35%).

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составил 2 млрд. 111,99 млн. грн., в т.ч. основной долг – 1 млрд. 353,64 млн. грн., выплата дохода – 758,35 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает изменить порядок расчета нормативов ликвидности банков.

Это предусмотрено в проекте постановления НБУ об изменениях к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, обнародованном на сайте Украинского кредитно-банковского союза.

В частности, при расчете нормативов мгновенной (Н4), текущей (Н5), краткосрочной (Н5) ликвидности регулятор предлагает исключить остатки средств, размещенных в банках, которые признаны банкротами или ликвидируются, или в которых назначена временная администрация, или которые зарегистрированы в оффшорных зонах.

При этом предлагается значение норматива Н4 оставить на уровне не менее чем 20%, норматив Н5 оставить на уровне не менее 40%. НБУ предлагает норматив Н6 повысить до уровня не менее 60%, на сегодня предельное значение норматива – на уровне 20%.

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует снижение в апреле текущего года дефицита наличной иностранной валюты в 3,4 раза - до 165,8 млн. долл. Об этом говорится в сообщении НБУ, обнародованном на его официальном сайте.

В Нацбанке считают, что указанное способствовало повышению курсовых котировок гривни на межбанковском рынке - до 7,94 грн./долл. или на 0,4%, на наличном рынке по продаже банками долларов - до 8,02 грн./долл. или на 3%.

Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины уменьшилось в апреле т.г. до 0,9 млрд. долл. против 1,1 млрд. долл. в марте и 1,7 млрд. долл. в феврале. При этом, на протяжении месяца НБУ было проведено восемь аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам, на которых было продано 253,2 млн. долл. по единому курсу 7,8 грн./долл. и 0,48 млн. евро по курсу 10,17 грн./евро. Кроме того, 6 мая впервые был проведен аукцион по продаже швейцарских франков на общую сумму 1,1 млрд. франков по курсу 6,92 грн./швейцарский франк.

Официальный курс гривни к доллару США на протяжении месяца, как и с начала года, оставался неизменным - 7,70 грн./долл. Относительно евро гривня девальвировала почти на 0,6% - до 10,21 грн./евро, а к российскому рублю - на 2,3% - до 2,32 грн./10 рублей.

Новости ТЭК

ОАО «Полтаваоблэнерго» намерено сократить 10% персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель директора по кадрам и общим вопросам компании Борис ПОПОВ.

По его словам, это связано с тем, что полезный отпуск электроэнергии по компании снизился на 14%, а соответственно недополучены деньги.

Однако, как заверил Б.ПОПОВ, сокращение, в основном, не коснется физических лиц – будут сокращены вакантные должности и прекращен прием персонала.

Также с целью экономии работники всех филиалов «Полтаваоблэнерго» (кроме оперативного персонала) будут отправлены в двухнедельный отпуск за свой счет. Будут сокращены и социальные выплаты. Однако денежная помощь ветеранам предприятия, установленная коллективным договором, будет выплачена в полном объеме, пообещал Б.ПОПОВ.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) дал разрешение компании Energy Standard Fund Ltd (Лимасол, Кипр) получить контроль над энергоснабжающей компанией ООО «Луганское энергетическое объединение».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Справка УНИАН. ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) является монополистом по поставкам электроэнергии в Луганской области – крупном промышленном регионе Украины с большой долей предприятий угольной, металлургической, химической промышленности и тяжелого машиностроения.

В состав организации входят шесть филиалов, каждому из которых подчинены несколько районных энергосетей.

ЛЭО осуществляет передачу и поставку электроэнергии через электросети, ранее принадлежавшие компании "Луганскоблэнерго".

Одними из учредителей ЛЭО являются АКБ «Укрсоцбанк» и его дочерняя структура ООО ТД "Застава" (Киев). 75% ЛЭО принадлежало паевым инвестиционным фондам, которые находятся в управлении компании по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент", связываемой с российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

ОАО «Полтаваоблэнерго» намерено сократить 10% персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель директора по кадрам и общим вопросам компании Борис ПОПОВ.

По его словам, это связано с тем, что полезный отпуск электроэнергии по компании снизился на 14%, а соответственно недополучены деньги.

Однако, как заверил Б.ПОПОВ, сокращение, в основном, не коснется физических лиц – будут сокращены вакантные должности и прекращен прием персонала.

Также с целью экономии работники всех филиалов «Полтаваоблэнерго» (кроме оперативного персонала) будут отправлены в двухнедельный отпуск за свой счет. Будут сокращены и социальные выплаты. Однако денежная помощь ветеранам предприятия, установленная коллективным договором, будет выплачена в полном объеме, пообещал Б.ПОПОВ.

Кабинет министров Украины принял решение о продаже в этом году на открытых аукционах 98 шахт и одного государственного объединения ГП «Снежноеантрацит».

Об этом сказано в постановлении КМУ «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли» (№430 от 2 апреля т.г.), текст которого обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, шахты будут реализовываться на аукционах по группам очередности. В первую группу вошли 50 шахт, во вторую - 38 и объединение «Снежноеантрацит», в третью - 10 шахт.

Средства от продажи угледобывающих активов будут направлены в

специальный фонд Минуглепрома для дальнейшего использования на развитие

угольной отрасли.

Кабмин поручил Министерству угольной промышленности и Фонду государственного имущества совместно разработать и утвердить положение о проведении открытых аукционов.

Документ также содержит примерный договор купли-продажи структурных подразделений государственных угледобывающих объединений.

Этим же документом Кабмин внес изменения в свое постановление

(№1517 от 3 декабря 2008 года), исключив из перечня предприятий, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году, 16 угледобывающих объединений и 8 шахт.

Социальная политика

Секретариат Президента Украины обвиняет правительство в ненадлежащем планировании бюджета Пенсионного фонда и в сокрытии его дефицита в размере свыше 10 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, расходная часть бюджета Пенсионного фонда, утвержденная постановлением Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №235, составляет 164,1 млрд. грн., а не 162,8 млрд. грн., как предусмотрено в прогнозных расчетах фонда.

В соответствии с анализом Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента, на сегодняшний день у правительства отсутствует нормированный порядок планирования показателей бюджета Пенсионного фонда, который приводит к его ручному управлению. “Поскольку нормативная база отсутствует, планы доходной части ПФУ составляются ориентировочно, без четких расчетов (за исключением показателей поступлений из Государственного бюджета)”, - говорится в сообщении.

Доказательством этого является то, что ПФУ в течение текущего года несколько раз изменял прогнозные показатели. “В январе фондом был доведен плановый показатель собственных поступлений в размере 6,7 млрд. грн., хотя в дальнейшем этот показатель был откорректирован до 5,5 млрд. грн. (позволило отчитаться о выполнении плана - 121,6%). Потом этот же показатель был откорректирован к фактической его величине - 6,7 млрд. грн. В феврале текущего года плановый показатель собственных поступлений апреля составил 9,5 млрд. грн., а по откорректированным данным - 8,1 млрд. грн., то есть был уменьшен на 1,4 млрд. грн. (позволило отчитаться о выполнении плана - 104,7%)”, - утверждают в Секретариате Президента.

Последние изменения существенно уменьшают доходную часть ПФУ в апреле-августе текущего года - более чем на 1 млрд. грн. в месяц, тогда как на октябрь-декабрь доходная часть увеличена более чем на 1,5 млрд. грн. в месяц.

В Секретариате Президента считают, что таким образом, изменяя плановые показатели, ПФУ имеет возможность постоянно рапортовать о перевыполнении поступлений в него.

Согласно прогнозу, составленному ПФУ, в бюджет по итогам года поступит 304,8 млрд. грн.

Однако при составлении прогноза не учтено, что средняя зарплата работающих за январь-март текущего года всего на 5% превышает уровень, который наблюдался в соответствующем периоде предыдущего года.

На покрытие дефицита фонд получил из бюджета займ в сумме 13,2 млрд. грн., а погасил, учитывая остаток долга предыдущего года (1,3 млрд. грн.), - 6,9 млрд. грн. По состоянию на 1 мая 2009 года, его задолженность перед Госбюджетом за полученные займы составляет 7,6 млрд. грн.

”Ситуация осложняется тем, что в текущем году отсутствуют реальные источники для предоставления фонду новых займов”, - считают в Секретариате Президента.

В текущем году задолженность по заработной плате возросла до 1723,1 млн. грн. - это около 550 млн. грн. взносов в Пенсионный фонд.

Сумма недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд, по состоянию на 1 апреля 2009 года, составила 2,7 млрд. грн. За 2008 год недоимка выросла на 54,3%, а за январь-март на 24,8%. Стремительно растет задолженность предприятий, которые выплачивают заработную плату без уплаты страховых взносов (73,0 млн. грн. - за 2008 г., 106,5 млн. грн. - только в I квартале 2009 г.).

Следовательно, существует необходимость принять законодательные акты по сбалансированию Пенсионного фонда и урегулированию показателей его бюджета через внесение изменений в Закон Украины «О государственном бюджете на 2009 год», отмечают в Секретариате Президента.

С сегодняшнего дня в Украине повышена абонентская плата за пользование телефоном в городах и других населенных пунктах.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1491 от 28 апреля 2009 года «Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» (зарегистрировано в Минюсте 30 апреля 2009 г. под № 395/16411), которое сегодня опубликовано на официальном сайте Верховной Рады.

Данное решение вступает в силу с дня его официального опубликования.

Согласно предоставленной информации, повышен размер абонентской платы за пользование телефонным аппаратом: в городах и райцентрах для населения и учреждений бюджетной сферы с поминутной оплатой разговоров – на 20%, без поминутной оплаты – на 15%; для других категорий пользователей – на 10%. В селах и поселках городского типа для всех категорий пользователей размер абонентской платы за пользование телефонным аппаратом повышен на 10%.

После повышения тарифов месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в городах и райцентрах составляет: для бюджетных организаций – 22,52 грн. (без поминутной оплаты) и 16,44 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 33,81 грн. (без поминутной оплаты) и 23,67 грн. (с поминутной оплатой); для населения – 22,52 грн. (без поминутной оплаты) и 16,44-28,44 грн. (с поминутной оплатой – в зависимости от объема нетарифицируемого времени).

Месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в селах и поселках городского типа после повышения составляет: для населения и бюджетных организаций – 10,02 грн. (без поминутной оплаты разговоров) и 8,76 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 15,73 грн. (без поминутной оплаты) и 13,77 грн. (с поминутной оплатой).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, комиссия приняла решение об изменении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги «с целью сокращения перекрестного субсидирования услуг местной телефонной связи за счет других услуг, а также с целью приближения тарифов на услуги местной связи к уровню себестоимости».

При этом, как отметили в пресс-службе, существенной особенностью утвержденных предельных тарифов является то, что они предусматривают «не только прямое повышение тарифов», но и дают возможность абонентам «выбирать выгодные для них тарифные планы и условия оплаты», поскольку предусматривается дифференциация размера абонентской платы и стоимости разговоров сверх установленного лимита (нетарифицируемого времени) для абонентов городов и райцентров с повременным учетом местных разговоров в зависимости от выбранного объема нетарифицируемого времени.

По данным НКРС, в зависимости от выбранного тарифного плана, абоненты «будут иметь возможность даже уменьшить свои расходы в пределах от 3 до 25%».

Все другие позиции по прейскуранту Предельных тарифов остаются без изменений.

По данным пресс-службы, утвержденные предельные тарифы были согласованы всеми ответственными органами – Госкомпредпринимательства, Федерацией работодателей Украины, Всеукраинской ассоциацией работодателей Украины, Союзом предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, Союзом арендаторов и предпринимателей Украины, Общим представительским органом профсоюзов и профобъединений.

Кабинет Министров Украины принял решение об отмене платных услуг для студентов в высших учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей со СМИ Секретариата Кабмина.

Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, говорится в сообщении.

По словам премьера, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения относительно разрешения для учебных заведений брать плату за дополнительные услуги.

«Если он (студент) уже поступил, сдал экзамены, он учится – ну как можно, чтобы он на каждом шагу что-то платил? Это недопустимо», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

И.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ напомнил, что логика предыдущего правительственного решения заключалась не в том, чтобы разрешить вузам брать деньги со студентов, а в том, чтобы разрешить учебным заведениям зарабатывать, сдавая в аренду, например, территорию теннисных кортов в свободное от учебы время.

Постановление об отмене платных услуг для студентов должно быть подписано премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО и министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ.

Как сообщал УНИАН, 6 мая представители студенческих организаций заявили о намерении бороться за полную отмену постановлений и распоряжения Кабинета министров Украины о расширении платных услуг в сфере высшего образования. В частности, о введении платы за отработку студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, пропущенным без уважительных причин.

По мнению студентов, решение правительства противоречит ст. 53 Конституции Украины в части гарантий гражданам бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе и ст. 42 Закона «Об образовании».

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