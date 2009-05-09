За время оккупации Украины было уничтожено свыше 16 тыс. промпредприятий и 714 городов

Сколько стоила война

За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов, посёлков городского типа и более 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, разгромлено 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов. Из строя были выведены 65 тыс. км железнодорожных путей. По данным экспертов, материальный ущерб составил около 30% национального богатства СССР, а в районах, подвергшихся оккупации - около двух третий.

В целом материальные потери Советского Союза оцениваются суммой около 2 трлн. 600 млрд. рублей. Для сравнения, национальное богатство Англии уменьшилось лишь на 0,8 процента, Франции — на 1,5 процента, а США материальных потерь, по существу, избежали.

За время оккупации фашистской Германией Украины в 1941-43 гг. фашисты уничтожили более 16 тысяч промышленных предприятий, 714 городов и других населенных пунктов.

Еще более тяжкими потерями были человеческие жизни. По последним подсчетам, потери в ходе военных действий составили 7,5 млн. человек, потери среди мирного населения — 6-8 млн. человек. К военным потерям следует добавить смертность в лагерях. Всего между 1941 и 1945 гг. преждевременная смерть постигла около 20-25 млн. граждан СССР (нынешние официальные данные о потерях СССР — 26 миллионов 600 тысяч советских граждан).

Разумеется, наиболее велики были потери среди мужского населения. Сокращение численности мужчин 1910—1925 гг. рождения было ужасающим и вызвало постоянные диспропорции в демографической структуре страны. Так, по переписи 1959 г. на 1000 женщин в возрасте от тридцати пяти до сорока четырех лет приходилось только 633 мужчин. Результатом стало резкое падение рождаемости в 1940-х гг., и война была здесь не единственной причиной.

По абсолютному и относительному количеству потерь в ВОВ Украина находится на втором месте: 8 млн. человек, 19,1% всего предвоенного населения. Она уступает по абсолютному количеству потерь России, а по относительному - Польше (19,6%). Третье место по абсолютному количеству потерь занимает Германия (6,5 млн. человек, 9,1%), четвертое — первая ее жертва Польша (5 млн. человек в современных государственных границах).

Военная экономика

На начало войны совокупная промышленная мощь Германии превышала советскую приблизительно в два раза. Первые полгода войны были самыми трудными для советской экономики. Промышленное производство сократилось более чем в два раза, прокат чёрных металлов – в три раза, цветных металлов – в 430 раз и т.д. Резко сократилось производство самолётов, танков, боеприпасов, поскольку в это время основные мощности перебрасывались на восток страны. Под чрезвычайно жёстким руководством Государственного комитета обороны (ГКО), созданного 30 июня 1941 г, была проведена эвакуация заводов, фабрик и перевод гражданского сектора экономики на военный лад. Предприятия, вывезенные на восток, сравнительно быстро начали выпускать продукцию для фронта.

“Вырастали” новые заводы, которые через 4 - 6 месяцев работали на полную мощность, а к середине 1942 г. удалось полностью запустить эвакуированное оборудование и обеспечить рост производства в отраслях тяжёлой промышленности. В целом, к началу войны, советская экономика оказалась более эффективной, чем германская. За все военные годы в СССР было выпущено почти вдвое больше военной техники и вооружений. Наряду с людскими потерями во время боевых действий, в годы войны продолжала действовать чудовищная система ГУЛАГа, где пребывало огромное количество людей, объявленных «врагами народа». Труд заключённых применялся в промышленности, строительстве, в шахтах, на рудниках, лесозаготовках. За 1941 – 1944 гг. в системе НКВД было добыто 315 т золота, 6,5 тыс. т никеля, 8,9 млн. т угля и т.д.

Поскольку основные материальные ресурсы шли на военные нужды, экономическое положение советских людей было очень тяжёлым. Карточная система снабжения, введённая в самом начале войны, обеспечивала городское население продуктами питания лишь в минимальной степени. На захваченной к ноябрю 1941 г. территории проживало около 40% населения. На долю этих районов приходилось 68% производившегося в стране чугуна, 63% добычи угля, 60% производства алюминия, 58% выплавки стали. Это были важнейшие районы производства с/х продукции. По этим данным можно сказать, что страна к началу войны потеряла половину своих мощностей.

Потеря ряда важных экономических районов остро поставила вопрос об ускорении строительства новых промышленных объектов. В июле военная продукция составляла 70 -80% всей валовой продукции промышленности. Развернулось строительство новых промышленных объектов. За период с 1 июля 1941 г. по 1 января 1946 г. капитальные вложения в промышленность составили 75,9 млрд. руб., из которых 93% были направлены в тяжёлую индустрию. 11 сентября 1941 г. СНК ЧЧЧР принял постановление «О строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени». Разрешалось сооружать здания производственного назначения временного типа, рассчитанные на сокращенные сроки эксплуатации. За годы войны было построено и восстановлено 30 доменных печей, 169 мартенов, 88 прокатных станов, 78 коксовых батарей.

В 1942 г. страна получила по сравнению с предыдущим годом 40% железной руды, 34% чугуна, 45% стали, 50% каменного угля. Но уже с 1943 г. начался неуклонный подъём промышленности СССР. За последние 2,5 года войны выработка электроэнергии увеличилась в 1,5 раза, добыча угля – почти в 2 раза, производство грузовых автомобилей – более чем в 2 раза. Однако в целом довоенный уровень промышленности достигнут не был.

Советский рубль оказался устойчивым к войне

В 1941 – 1945 г. на военные цели было израсходовано 582 млрд. руб., или 50,8% всех расходов бюджета. Бюджетный дефицит покрывался за счёт эмиссии бумажных денег. За годы войны количество бумажных денег в обращении увеличилось в 3,8 раза. Но даже в 1942 -1943 гг., когда денежная эмиссия достигла наивысшего уровня, советский рубль был относительно устойчивым. Это обусловливалось прочностью советской экономики, государственной политикой цен (сохранением твёрдых цен на нормируемые товары, неизменностью заготовительных цен на с/х-ые продукты), ограничением выпуска бумажных денег. Уже в 1944 г. государство добилось бездефицитного бюджета и отказалось от использования денежной эмиссии как метода финансирования.

Первая послевоенная пятилетка была посвящена войне

Как первоочередная задача восстановление экономики страны встала только после победы. Перед страной стоял выбор пути экономического развития. В феврале — марте 1946 г. Сталин вновь вернулся к лозунгу, выдвинутому незадолго до войны: завершение строительства социализма и начало перехода к коммунизму. Сталин предполагал, что для построения материально-технической базы коммунизма достаточно довести производство чугуна до 50 млн. т в год, стали — до 60 млн. т, нефти — до 60 млн. т, угля — до 500 млн. т.

Более реалистичным был четвертый пятилетний план, разработку которого возложили на тогдашнего главу Госплана Н. А. Вознесенского. В свои 40 с небольшим он пользовался широкой известностью среди организаторов промышленности и экономистов. Сын мелкого конторского служащего, после окончания Экономического института красной профессуры он быстро выдвинулся как организатор и практик планирования. В годы войны Н.Воснесенский фактически руководил комплексом промышленности, производившей важнейшие виды вооружений: наркоматами авиационной и танковой промышленности, вооружения и боеприпасов, черной металлургии.

Главный упор в четвертом пятилетнем плане делался на первоочередное восстановление и дальнейшее развитие тяжелой промышленности, в т.ч.военной. Этого требовали внешнеполитические факторы: начало холодной войны, нависшая ядерная угроза, гонка вооружений. Таким образом, первая послевоенная пятилетка была не столько пятилетием восстановления народного хозяйства, сколько строительством новых предприятий ВПК. Как, кстати, и много следующих.

По материалам Интернет