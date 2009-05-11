Ющенко: тоталитаризм недопустим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает мировое сообщество не допустить порочения памяти о Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 9 мая, выступая на торжествах по случаю Дня Победы на Майдане Незалежности в Киеве.

«Я обращаюсь ко всем народам, которые принимали участие во Второй мировой войне: мы вместе прошли через ад войны с фашизмом, мы не можем допустить безразличия и кощунства в отношении к общей борьбе и павшим героям», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы сегодня возникла тоталитарная страна наподобие фашистской Германии. «Мы не можем допустить наименьшего намека на возобновление какой-либо тоталитарной или авторитарной политики, которая может лелеять имперские амбиции и ставить под сомнение ценность жизни и нарушать священное право народов на самостоятельное национальное бытие”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что нельзя допускать ни малейших попыток искажения событий Великой Отечественной войны. «Нам нужна правда, взаимное уважение к национальной истории, и братское сочувствие по павшим», - отметил он.