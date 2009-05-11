Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил с победой все народы, которые принимали участие во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 9 мая, выступая на торжествах по случаю Дня Победы на Майдане Незалежности в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что победа в этой войне является общей и неделимой. “Мы завоевали ее вместе с другими народами, к которым обращаем братские слова поздравления, уважения и общей скорби. Мы благодарны всем братьям. Помним каждую каплю крови, которая пролилась за общую нашу свободу”, - сказал Президент.

Он отметил, что о героизме украинского народа в годы войны можно говорить с высшим национальным достоинством: “О роли, миссии и героизме украинского народа говорим с высшим национальным достоинством. Война длилась для нас чуть ли не дольше всех. Дважды смерч войны прошелся по нашей земле. Мы подняли оружие сопротивления на оккупированных территориях. Мы стояли насмерть возле Москвы, Сталинграда, Ленинграда, на Курской дуге. Вместе с другими народами мы остановили гитлеровское нашествие. Вместе с другими народами мы начали наступление на врага”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в 1943-1944 годах на территории Украины произошли стратегические операции, ставшие решающими на всем общеевропейском театре боевых действий.

“Оборона Киева, Одессы, Севастополя дали невиданный образец массового героизма и самопожертвования. Донбасская, Киевская, Корсунь-Шевченковская, Никопольско-Криворожская, Львовско-Сандомирска, Ясско-Кишиневская, Восточно-Крпатская операции - это путь большой и тяжелой победы, которым мы шли от городка Милово на востоке к станции Лавочное на западе Украины”, - отметил глава государства.

Президент напомнил, что в этом году исполняется ровно 65 лет освобождения Крыма, Подолья, Буковины, Галичины и Закарпатья. По его словам, это наступление позволило спасти всю Европу. “Сегодня - День Европы. В его появлении – наш, безусловно, большой вклад. В ее будущем - наша большая роль”, - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, больше 7 миллионов украинцев ушли на фронт Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся домой, каждый второй, кто выжил, стал инвалидом войны.

“Украина дала сотни выдающихся полководцев, тысячи и тысячи героев войны. В эпицентре мировой войны Украина испытала чуть ли не больше всех потерь и разрушений. На фронтах, в концлагерях, в массовых карательных акциях погибли около 10 миллионов наших соотечественников. Полностью или частично были уничтожены 714 украинских городов, 29 тысяч сел, свыше 16 тысяч заводов, фабрик и других промышленных объектов”, - сказал Президент.

“Победа, достигнута такой ценой, безусловно священна. Священной является совместная победа всех членов антигитлеровской коалиции. Это - вечный подвиг людей. Я уверен, что вся жестокая правда о войне, ее дьявольских причинах, ее разжигателях, будет неминуемо раскрыта”, - заявил В.ЮЩЕНКО.