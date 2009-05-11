УЕФА доволен подготовкой Украины к Евро-2012

Наблюдательный совет УЕФА выразил свое удовлетворение подготовкой инфраструктуры к проведению Евро-2012 во всех шести городах Украины, где должны состояться футбольные матчи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, такое мнение было высказано 8 мая в швейцарском Нёне на заседании Наблюдательного совета УЕФА при участии вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА, директора Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО и директора Координационного бюро по подготовке Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года Ильи ШЕВЛЯКА.

Участники заседания проанализировали составляющие прогресса, который наметился во всех шести украинских городах в подготовке инфраструктуры к проведению Чемпионата 2012 года.

Особое внимание было уделено стадионам, аэропортам, национальной транспортной системе и оптимальному решению вопросов инфраструктуры размещения гостей турнира.

Также во время обсуждения состояния дел на стратегических направлениях работы по подготовке объектов Евро-2012 украинская сторона подтвердила гарантии правительства и принимающих городов относительно выполнения взятых на себя перед УЕФА обязательств.