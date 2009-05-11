Яценюк говорит об участии «во всех выборах»

Донецкий регион крайне важен в вопросе формирования единой политической нации и единого украинского пространства.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи со сторонниками Инициативы в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «для меня Донецк очень важен, не только с точки зрения количества голосов – это было бы банально, он важен глобальнее». «Ведь формирование единой политической нации, единого украинского пространства невозможно без Донецка, Львова, без Симферополя и Чернигова», – прибавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в течение месяца будет завершено формирование руководящего органа возглавляемой им организации в Донецкой области. Он обратился к сторонникам «Фронта перемен» и инициативным группам с призывом в ближайшее время провести праймериз и избрать координатора областной организации. По его словам, на эту должность должны претендовать несколько кандидатур. Он отметил, что «эта должность не в политической партии, а в общественной организации». «И зависимо от того, как справится человек с этим задачей в организации, будет принято решение, дойдет ли он до партии», – добавил лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что речь идет “о жесткой политической борьбе и участии во всех выборах”. Речь «идет не о будущем одного лица, речь идет о выходе всей страны из кризиса», - добавил он.