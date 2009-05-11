Меркель и Саркози выступили против расширения ЕС

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ вновь выступили против расширения Европейского Союза, в частности за счет Турции.

Как передает Lenta.ru, выступая 10 мая перед активистами молодежного отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине, А.МЕРКЕЛЬ отметила, что нет смысла постоянно расширять ЕС, если такой рост не позволит союзу нормально функционировать. По ее мнению, Турции следует предложить привилегированное партнерство с Евросоюзом, но не полноценное членство в альянсе.

В свою очередь Н.САРКОЗИ заявил газете Bild am Sonntag, что "нам нужна хорошо организованная Европа". "Это означает, что мы не можем расширяться безгранично. Мы не должны давать пустых обещаний Турции", - пояснил французский лидер.

В качестве альтернативы Н.САРКОЗИ предложил создать с Турцией объединенную экономическую зону. Он добавил, что такой же подход может способствовать сближению Евросоюза и России.

Как сообщалось, Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, несмотря на возражения со стороны Германии и Франции. Тем не менее, ни одна из этих стран не заблокировала начало переговоров.