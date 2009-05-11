В Киеве пожар уничтожил 10 гектаров травяного настила

10 мая в 14.30 в Деснянском районе столицы, на территории Деснянского лесничества, произошло загорание травяного настила на площади 10 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 18.10 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС, работниками и техникой лесхоза пожар был ликвидирован.

По данным МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.