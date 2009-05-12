ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 мая

Украинские СМИ

Издание «Зеркало недели» публикует статью «Зоны налогового рая не теряют популярности. Украинский бизнес - в числе лидеров по количеству созданных офшорных компаний», в которой говорится, что современную экономику уже невозможно представить без офшорного бизнеса. С целью минимизации налогов и защиты своего капитала офшоры используют бизнесмены практически во всех видах деятельности и во всех странах. Разумеется, Украина не является исключением. Более того, наши предприниматели находятся в числе лидеров по количеству созданных офшорных компаний. Глобальный финансовый кризис лишь заострил проблему оптимизации налогов и бизнеса и повысил популярность офшоров…

http://www.zn.ua/2000/2675/66068/

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Также «Зеркало недели» подает материал «Страна закрытых банков», в котором пишет, что деятельность НБУ и отечественной банковской системы в целом в последнее время вызвала огромную волну нареканий и замечаний со стороны всего без исключения населения страны. Нет ни одной социальной группы, которая бы не испытывала недовольство, а то и откровенное раздражение от «профессионализма» наших банкиров. Ударивший по «маленьким» и «немаленьким» украинцам кризис настолько оголил проблемы наших банков, что остается только тихо сожалеть и скрестить руки от безысходности…

http://www.zn.ua/2000/2040/66086/

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«Газета по-киевски» в публикации «Константин Елисеев: если турфирма берет много денег за визу, это - коррупция» подает синхрон веб–конференции о проблемах визового режима со странами ЕС с заместителем министра иностранных дел Константином Елисеевым…

http://mycityua.com/articles/webconference/2009/05/08/164137.html

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Газета «Сегодня» подает материал «На столичных дорогах ограничат движение», в котором говорится, что в связи с проведением текущего и капитального ремонтов на автодорогах Киева предусматриваются определенные ограничения движения транспорта…

http://www.segodnya.ua/news/14050042.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Заплатил и не поехал» пишет - чтобы не разориться, в России некоторые дилеры «берут взаймы» у покупателей, неделями не отдавая им уже оплаченные автомобили…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/12/195025

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Издание «Известия» публикует материал «Евровидение-2009»: вкусно и с размахом», в котором пишет, что под красную икорочку, которую гости уплетали ложками, блинное и рыбное ассорти, гречневую кашу, потоки вина и пива, хиты эпохи "холодной войны" и эры высоких цен на нефть, пламенный спич градоначальника Лужкова, военный кордебалет и гомон ряженых посланцев со всех сторон Старого света в столичном Манеже официально открылся телевизионный конкурс "Евровидение-2009"…

http://www.izvestia.ru/eurovision/article3128300/

(УНИАН)