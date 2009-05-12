Косово станет членом МВФ

Международный валютный фонд принял Косово в ряды своих членов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

"Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил решение совета управляющих предоставить Республике Косово членство в МВФ", - говорится в заявлении организации.

Косово станет полноправным членом МВФ, если представители края подпишут в течение месяца соответствующие документы в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира международной организации, отмечает NEWSru.

Косово будет выдана квота в 59 миллионов расчетных единиц МВФ - специальных прав заимствования, - что эквивалентно примерно 88,64 миллиона долларов.

При голосовании по кандидатуре все решается простым большинством при соблюдении кворума, а большее влияние благодаря системе распределения квот имеют более развитые страны. Таким образом, США и ряд ведущих западных государств имеют возможность контролировать процесс принятия решений в МВФ.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС заявили о выходе из состава Сербии 17 февраля 2008 года. С тех пор Приштина отправила запросы на членство в десятки международных организаций, практически везде получив отказ. Исключение составили несколько не самых влиятельных спортивных федераций. МВФ - первая крупная международная организация, принявшая Косово.