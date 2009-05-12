Сегодня УЕФА назовет принимающие Евро-2012 города

Сегодня в Бухаресте начнется двухдневное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будут названы города, принимающие финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Исполком УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ примет решение после окончательной оценки городов-претендентов, руководствуясь задокументированными данными официальной делегации УЕФА, которая посетила Украину и Польшу в середине апреля. Этот визит предоставил топ-менеджерам УЕФА возможность получить последнюю информацию по всем ключевым аспектам подготовки к финалу Евро-2012. Следовательно, исполком планирует заслушать доклад о работе, выполненной обеими странами.

В ход недавнего визита в Украину и Польшу комиссия УЕФА осмотрела киевский НСК «Олимпийский» и варшавский Народный стадион. На встречах членов делегации Европейского футбольного союза с представителями местных оргкомитетов обсуждался широкий круг вопросов, в частности, политическая и экономическая ситуация в странах, последние новости из городов-претендентов, а также общее развитие инфраструктуры.

Кроме решений по Евро-2012, исполком будет изучать и другие неотложные вопросы. Так, УЕФА будет определять хозяев Евро-2011 среди 19-летних юношей и молодежного женского Евро-2011. Будет названа также благотворительная организация, которая во время традиционного гала-вечера европейского футбола в Монако в августе 2009 года получит от УЕФА чек на 1 млн. швейцарских франков.