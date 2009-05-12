Фракция НУ-НС не будет голосовать за отставку Луценко

Фракция НУ-НС не будет голосовать за отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады сообщил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он объяснил это тем, что нельзя отправлять в отставку министра только на основании публикаций в «желтой прессе».

«Мы по результатам «желтой прессы» не будем голосовать ни одного вопроса, в том числе кадрового», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.