АНОНС на 12 мая 2009 г.

9-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.

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10-00- Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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10-30 – в УНИАН состоится пресс-конференция к Международному Дню медицинской сестры на тему: “Медсестринство в Украине: как поднять престиж профессии”. Будут обсуждаться вопросы: причины кризиса медсестринства в Украине, в частности, в г. Киеве; отсутствие необходимой нормативной документации на государственном уровне; предложения по выходу из кризисной ситуации. Участники: первый заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая, начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения (ГУОЗ) г. Киева Людмила Качурова, лидеры сестринского отдела ГУОЗ: Татьяна Шудра, Татьяна Федик, Людмила Коротуненко, Анелия Грецкая, Нина Трухан, Вера Денисова; редактор журнала „Медицинская сестра” Людмила Порохняк-Гановская; председатель свободных медицинских профсоюзов Украины Олег Панасенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-00 – В Министерстве транспорта и связи Украины состоится заседание коллегии. Иосиф Винский выступит с докладом: «Влияние мирового экономического кризиса на предприятия транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи и План первоочередных мер по стабилизации и улучшению их работы». Будут подведены итоги работы предприятий транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи за І квартал 2009 года.

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13-00 - В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: «Экономика Украины: современные тенденции». Участники: старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин. Вопросы: второй транш кредита МВФ; ситуация на валютном рынке; динамика ВВП.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему работники газовой отрасли начинают новый этап всеукраинской бессрочной забастовки?». Будут обсуждаться острые вопросы, ставшие предпосылкой проведения забастовок работников газовой отрасли, а именно: кризисное состояние газовой инфраструктуры страны как угроза безопасности государства и населению, социальные последствия для работников отрасли. Участники: Иван Яровой, председатель Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины и председатели региональных профсоюзов газовых предприятий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8044 278 0181.

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14-00 - В Секретариате Президента Украины состоится брифинг первого заместителя главы Секретариата - представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины Александра Шлапака. Тема брифинга - выполнение бюджета за четыре месяца (Государственного и Пенсионного фонда).

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14-00 - Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко примет участие в работе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины.

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14-00 - Пресс-конференция на тему: "Создание Ассоциации частных угледобывающих предприятий "Украинский угольный союз" - ответ на острые проблемы отрасли". Участники: президент Украинского угольного союза Виктор Вишневецкий, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов.

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14-30 - Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Подготовка Украины к Евро-2012: промежуточные итоги, перспективы городов-претендентов». Участники: Евгений Червоненко, первый заместитель председателя КГГА; Андрей Капустин, эксперт "Комитета общественного контроля ЧЕ-12"; Денис Богуш, президент Bohush Communications, член общественного экспертного совета Евро-2012 при КМУ. В рамках пресс-конференции будет дана оценка достижений городов, которые претендуют на проведение матчей финальной части Евро-2012. (ул. Крещатик 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны:235-49-52, 8(050)312-96-89.

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17-00 - В Министерстве финансов состоится пресс-конференция заместителя министра финансов Андрея Кравца на тему: «Развитие рынка государственных ценных бумаг».

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