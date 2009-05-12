Азовсталь оздоровит детей сотрудников в Крыму, Бердянске, Святогорске

Металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в Группу Метинвест, выделил 3,5 млн. грн. на оздоровление детей сотрудников в 2009 году. Комбинат предоставит детям возможность оздоровления в лучших здравницах Крыма, Бердянска и Святогорска. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комбината.

Детские оздоровительные программы являются непосредственной составляющей корпоративной социальной ответственности предприятия и предполагают максимально полное обеспечение детского отдыха в летний период для сотрудников комбината в самых известных здравницах Украины.

Детский оздоровительный центр «Северный», находящийся на балансе комбината, расположен на берегу Азовского моря. Полная стоимость одной путевки составляет 1200 грн., для сотрудников комбината путевки бесплатные. На отдых детям в ДОЦ «Северный» Азовсталь в 2009 году выделил 1,5 млн. грн.

Стремясь разнообразить детский отдых, руководство комбината приняло решение о выделении в 2009 году средств в размере 2 млн. грн. на приобретение путевок в лучшие детские оздоровительные центры Крыма, Бердянска и Святогорска. Главными критериями выбора здравниц являлись месторасположение, комфортные условия проживания, качество питания, организация досуга и квалификация персонала, работающего с детьми.

Как отмечается в сооющении, решение оздоравливать детей в лучших здравницах Украины было принято в связи с закрытием азовстальского лагеря «Орленок», в котором за последние три года количество детей сотрудников, желающих отдохнуть, снизилось на 60%.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадрат-ную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности Комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скрепле-ний составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

Метинвест — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощ-ности предприятий Группы Метинвест позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают уча-стие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках Метинвеста началось в 2007 году и завершится в 2009. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест.