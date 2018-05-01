Баланс недели: Гройсман спорит с МВФ, Ахметова оставили без "Укртелекома", а депутаты согласились на медреформу

На уходящей неделе, несмотря на беспорядки под Верховной Радой и установку палаточного городка, депутаты, наконец, приняли долгожданную медреформу, которая меняет систему охраны здоровья в нашей стране. Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов будут формировать программу госгарантий, определяющую перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств бюджета. Утверждать программу будет Верховная Рада в пакете закона о государственном бюджете на следующий год. В первом чтении депутаты приняли также изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы.

Кроме того, парламентарии проголосовали в первом чтении за законопроект, призванный обеспечить финансирование реализации медицинской реформы из государственного бюджета.

Реформа предусматривает введение новой системы финансирования здравоохранения - переход от финансирования медучреждений согласно сметы к оплате государством фактически оказанной медицинской помощи конкретному человеку. «Деньги пойдут за пациентом»: человек обращается в медицинское учреждение, к конкретному врачу за помощью - государство перечисляет средства в медучреждение, в котором работает врач, или непосредственно врачу, если он имеет собственную практику.

«Теперь медучреждения, с которыми заключены договоры о предоставлении услуг пациентам, будут получать выплаты за предоставленные пациентам услуги напрямую из госбюджета, без посредников», - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, это изменение запустит конкуренцию за пациента, предоставит медучреждениям средства для развития и позволит врачам получать достойный официальный доход.

Предполагается, что госбюджет будет отвечать за оплату учреждений, предоставляющих медицинские услуги, которые входят в программу медгарантий, а местные бюджеты смогут поддерживать коммунальные учреждения охраны здоровья, реализовывать региональные медпрограммы.

В 2018 году новая модель финансирования здравоохранения будет внедрена на первичном звене медпомощи. В следующем году по ней будут работать семейные врачи, терапевты, педиатры. По оценкам правительства, именно эти медработники в 80% случаев обращений решают проблемы здоровья пациентов. На других уровнях - вторичном (специализированный) и третичном (высокоспециализированный) она заработает постепенно до 2020 года.

Помощь, которую оказывает семейный врач, терапевт, педиатр, полностью оплачивается государством, для человека она является бесплатной. Изменений в медицинском обслуживании на втором и третьем звеньях – у врачей-специалистов, в больницах, специализированных медучреждениях - со следующего года не произойдет, они начнутся с 2020 года.

Несговорчивый МВФ

На уходящей неделе официальная делегация Украины во главе с министром финансов Александром Данилюком вернулась из Вашингтона (США), где принимала участие в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Неофициально задачей нашей делегации было провести переговоры с МВФ относительно спорных вопросов, касающихся выделения Украине очередного транша.

Но чуда не случилось. Позитивных вестей о предполагаемых датах визита миссии Фонда в Украину и проведения заседания Совета директоров МВФ относительно выделения нашей стране транша нет.

При этом Данилюк не теряет оптимизма и считает, что до конца года Украина все-таки получит долгожданные средства от Фонда. Открыт к диалогу и МВФ, который выразил уверенность в достижении прогресса в переговорах о получении нашей страной очередного транша в рамках сотрудничества по программе расширенного финансирования EFF уже в ближайшие дни.

Для достижения прогресса в переговорах необходимы: назначение главы Нацбанка вместо якобы находящейся в отпуске Валерии Гонтаревой, принятие приватизационного законодательства и решение самого болезненного вопроса - согласование формулы для вычисления цены на газ для населения. По словам главы Минфина, во время переговоров были позитивные подвижки в этом отношении, но конкретных договоренностей еще нет.

«Цена зависит от формулы. Правительство сейчас ведет переговоры с МВФ относительно формулы. Она должна быть рыночной. В настоящее время есть основания полагать, что она таковой не является», - сказал министр.

По словам Данилюка, украинский потребитель выиграет от того, что цена станет рыночной, поскольку есть альтернативные возможности или поставки более дешевого газа в Украину. «Ключевое, что мы сейчас проговариваем с МВФ – свободный рынок. Украинский потребитель выиграет от того, что цена станет рыночной», - добавил он.

По разным оценкам, формула, которая устраивает Фонд, приведет к подорожанию газа на 17,6% уже в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

К такому шагу правительство не готово. Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает, что оснований для повышения цен на газ на сегодняшний день нет и местные власти не должны допустить их роста в регионах. Гройсман акцентирует необходимость внедрения справедливой формулы, но в будущем.

«Мы находимся в диалоге с Международным валютным фондом, и наша задача в том, чтобы на будущее формулу формирования цены на газ внутри страны сделать справедливой. Та формула, которая на сегодня есть, еще не внедрялась, и мы считаем, что на сегодня она требует отработки», - сказал премьер.

Скорее всего, в этом году формула пересматриваться не будет, соответственно, получение транша может отложиться до весны.

Бюджет по осени...

На уходящей неделе профильный парламентский комитет утвердил проект государственного бюджета для принятия его в первом чтении, а также подготовил свои правки к главному финансовому документу страны на следующий год.

В частности, комитет рекомендует в 2018 году увеличить показатель перечисляемой Национальным банком прибыли в казну на 1,725 млрд грн – до 49,549 млрд грн.

Также комитет предлагает Кабинету министров рассмотреть возможность увеличения поступлений по ряду налогов и сборов в проекте госбюджета на 2018 год, в том числе, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность повышения поступлений прибыли государственных или муниципальных предприятий, платы за размещение временно свободных средств госбюджета и за лицензии на пользование радиочастотным ресурсом.

Еще депутаты предлагают увеличить расходы по некоторым статьям, в частности, на обеспечение деятельности Верховной Рады на 59,991 млн грн, а также рассмотреть возможность повышения расходов на обеспечение деятельности президента и его администрации, Государственного управления делами.

Комитет предложил предусмотреть расходы на подготовку кадров высшими учебными заведениями на сумму 340 млн грн, повысить расходы на диагностику и лечение заболеваний с внедрением новых медицинских технологий на 208,380 млн грн, а также увеличить финансирование киностудии имени Довженко на 162,7 млн грн.

Несмотря на одобрение проекта закона о госбюджете-2018 комитетом, он не был внесен в сессионный зал для обсуждения, соответственно, теперь депутаты могут его рассмотреть не ранее 7 ноября, хотя по регламенту первое чтение документа должно состояться не позднее 20 октября.

Премьер призвал депутатов поторопиться, и не тянуть с принятием госбюджета: «Нам нужно принять бюджет на 2018 год. Я предлагаю, чтобы мы это сделали как можно быстрее. Чего нам тянуть под елку? Правительство внесло его еще в сентябре. Мы качественно поработали с фракциями. Чего нам тянуть?».

Отчет Гройсмана

На уходящей неделе глава правительства отчитался о проделанной работе за 9 месяцев 2017 года.

Кабмин рассчитывает, что правильные системные реформы и изменения позволят достигнуть роста экономики Украины более чем на 3%, которые закладываются в государственном бюджете на следующий год.

«3% роста - это на более чем 400 миллиардов гривен больше, чем в этом году, это - десятки тысяч рабочих мест… Мы можем сегодня обеспечить качественный рост украинской экономики даже больше 3%, которые мы планируем на следующий год», - сказал премьер.

Говоря об инвестиционном климате, глава правительства подчеркнул, что уже сегодня бизнес работает в прогнозируемых условиях, используя электронные реестры, в частности, реестр возврата НДС, который заработал летом и раз и навсегда снял проблему значительной коррупции в данной сфере. Эффект заметен и в работе таможни: на треть вырос объем поступлений за счет борьбы с контрабандой.

По словам премьера, украинские производители аграрной продукции за 9 месяцев 2017 года получили 23 млрд грн выручки от реализации своих товаров на внешних и внутреннем рынках, экспорт аграрной продукции вырос на 25%.

Кроме того, в январе-сентябре добыча собственного газа увеличилась на 700 млн кубометров. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем отопительном сезоне уже переназначены для 6,5 миллиона украинских семей.

В числе приоритетов правительство называет усиление эффективности управления путем кадрового обновления министерств и ведомств, запуск электронного документооборота, использование возможностей электронной идентификации граждан и юридических лиц, а также продолжение реформы децентрализации.

В то же время, несмотря на успехи правительства, пока не все экономические показатели отреагировали позитивно на изменения.

Так, на уходящей неделе Госстат обнародовал очередной пакет статистики. Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза – до 3,279 млрд долл. Экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 21,1% - до 27,512 млрд долл., но импорт растет более существенными темпами – на 27,4%, до 30,791 млрд долл.

Неожиданные решения судов

На уходящей неделе украинские суды приняли несколько неожиданных решений. Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелекома» компанией «ЕСУ», которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность. Суд также постановил взыскать с компании «ЕСУ» пеню в размере 2,171 млрд грн за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций.

Пресс-служба «Укртелекома» сообщила, что «ЕСУ» планирует оспорить в апелляционном суде решение Хозсуда Киева. В компании заявляют, что, учитывая характер претензий Фонда госимущества, «ЕСУ» считает необходимым достижение разумного компромисса относительно выполнения приватизационных обязательств.

Принял решение суд и в отношении российского газового монополиста «Газпрома». Суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета и Государственной исполнительной службы и разрешил взыскать с «Газпрома» не только средства с его счетов, но и все имущество компании, которая ранее была оштрафована АМКУ за нарушение конкурентного законодательства Украины на сумму 171 млрд грн.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что поиск активов российского монополиста продолжается, при этом как ответственный партнер стран Евросоюза Украина не будет арестовывать транзитный российский газ в счет погашения штрафа.

Следующая неделя обещает быть более насыщенной экономическими новостями. Госстат должен опубликовать динамику промышленности за 9 месяцев, что позволит понять реальное состояние дел в экономике страны. А Национальный банк может пересмотреть свой прогноз по инфляции в сторону ухудшения и монетарную политику с целью сдерживания инфляции.

Ксения Обуховская