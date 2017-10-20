Гройсман готовится "разбомбить" коррупцию в госкомпаниях

Следующая задача правительства после принятия пенсионной, медицинской реформ состоит в развитии экономики, для чего необходимо ликвидировать коррупцию в государственных компаниях.

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Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Что следующее? Следующее - экономика. Я с первого дня этому вопросу уделяю очень серьезный вес. Сильная экономика даст нам возможность построить качество - качество образования, здравоохранения. Следующий вопрос - разбомбить коррупцию в государственных компаниях. Коррупция безумная, безумная неэффективность, убытки государству безумные", - сказал премьер.

По его словам, когда государственные компании находятся под контролем «директоров и их покровителей», это сдерживает создание новых рабочих мест, сдерживает технологическую модернизацию предприятий и является преступлением против развития экономики.

«Это серьезный тормоз, я хочу сбить тормоз и хочу сделать так, чтобы мы вместе сделали, чтобы все было конкурентно, прозрачно и открыто. Мы все увидим, что как только будет внедрен этот закон (приватизационный закон - УНИАН) мы будем свидетелями существенного роста национальной экономики», - сказал премьер.

«В следующем году мы планируем рост экономики 3% …Но этот рост может быть не 3%, а 5%, это сотни миллиардов и десятки тысяч рабочих мест», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Гройсман уверен, что до конца 2017 года парламент примет новый закон о приватизации.