Литвин: ПР пытается создать основания для роспуска ВР

Своими сегодняшними действиями по блокированию работы парламента фракция Партии регионов пытается создать основания для роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил: «Реализуется очередной сценарий блокирования работы Верховной Рады Украины, поскольку, в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, оснований для роспуска Верховной Рады Украины нет».

В.ЛИТВИН считает, что вопрос отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины – это «надуманный повод» для блокирования работы парламента. По его мнению, за этим стоит одна цель – заблокировать работу парламента и «найти еще один дополнительный способ для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины».

По его словам, таким образом, фракция Партии регионов пытается начать 30-дневный срок, при котором парламент не будет работать, что, согласно Конституции, является основанием для роспуска Верховной Рады.

Как отметил В.ЛИТВИН, на сегодняшний день все фракции заявили о том, чтобы вопрос об отставке Ю.ЛУЦЕНКО был рассмотрен в сессионном зале. Он подчеркнул, что сегодня нет проекта постановления относительно отставки Ю.ЛУЦЕНКО. «Ни проекта постановления нет, ни нет желания рассматривать этот вопрос», - добавил Председатель ВР.

По его словам, на Согласительном совете было принято решение запросить необходимые материалы у Министерства иностранных дел. Как сказал В.ЛИТВИН, «уже совершенно очевидно, что никого не интересует рассмотрение вопроса по сути, а включается счетчик о месяце блокирования работы Верховной Рады Украины».

По убеждению В.ЛИТВИНА, «нет желания принимать соответствующее законодательное решение Верховной Рады Украины об игорном бизнесе», и это одна из причин того, почему сегодня блокируется трибуна парламента.

По его словам, все говорят о необходимости принятия такого решения, но когда оно должно рассматриваться в сессионном зале, происходит блокирование трибуны. «Это еще одно подтверждение того, кто защищает чьи интересы, и я убежден, что это путь в никуда», - добавил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что хочет обратиться к коллегам – народным депутатам со словами: «Либо мы будем работать в этой Верховной Раде этим составом, либо будут работать совершенно другие депутаты, и вполне очевидно, что они сделают выводы, уроки из этой бездеятельности, которую сегодняшний день пытаются навязать Верховной Раде Украины».

Председатель ВР отметил, что фракции Партии регионов нужно было демонстрировать свою принципиальность, когда в предыдущем составе правительства, возглавляемом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, некоторые министры «совершали действия, не украшающие Украину». По его словам, тогда действовало правило: «Негодяй, но наш негодяй».