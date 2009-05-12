В Германии падают оптовые цены

В Германии в апреле зафиксировано рекордное падение оптовых цен за последние 22 года. Как сообщило во вторник, 12 мая, Федеральное статистическое ведомство, по сравнению с апрелем прошлого, 2008 года оптовые цены снизились на 8,1 процента. Такого резкого обвала не было с января 1987 года, сообщает Немецкая волна..

Главной причиной такой ситуации стал обвал цен на энергию и продовольствие: такие энергоносители, как бензин и уголь, подешевели на 19,5 процента, а зерно, семена и корма - даже на 41,6 процента.

В то же время по сравнению с мартом нынешнего года, оптовые цены в среднем повысились на 0,1 процента. Это произошло после того, как на протяжении 8 предшествовавших месяцев цены неуклонно снижались.

Это небольшое повышение было вызвано недавним ростом цен на нефть. Полезные ископаемые и твердое топливо подорожали на 3 процента.

Изменения оптовых цен считаются индикатором дальнейших тенденций в сфере инфляции, поскольку они в значительной мере влияют на формирование розничных цен.

Эксперты полагают, что летом падение цен в Германии будет продолжаться.