В Киеве завтра без осадков

13 мая в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Карпатах переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +2...-3 градуса, днем +2...+7 градусов.

В Моршине переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Трускавце переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Сваляве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами дождь, местами грозы, град, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью дождь, местами сильный, днем местами дождь, местами грозы, град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем дождь, местами сильный, грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью дождь, местами сильный, днем местами дождь, грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.

В Ялте облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.