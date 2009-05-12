ГЛАВНОЕ на 12 мая (день)

Хроника дня

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Экономика

Moody`s понизило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service сегодня понизило рейтинг обязательств правительства Украины в национальной и иностранной валютах с В1 до В2. Прогноз по рейтингу установлен "негативный».

Как сообщает агентство, решение о понижении рейтинга принято в связи с продолжающимся ухудшением макроэкономической ситуации на Украине, а также слабостью банковской системы страны.

Турчинов: нет необходимости пересматривать госбюджет

Кабинет Министров Украины не видит необходимости в пересмотре доходной и расходной части государственного бюджета на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на согласительном совете руководства Верховной Рады сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, Кабинет Министров обеспечил поступления в государственный бюджет с начала года с перевыполнением.

«Поэтому, что касается секвестра бюджета, то в этом нет никакой необходимости… И нет необходимости увеличивать доходную часть государственного бюджета, пока полностью не будет возобновлено производство во всех отраслях», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также отметил, что исходя из этого нет и необходимости вносить предложения по увеличению расходной части госбюджета

Финансы

НБУ уменьшил срок рефинансирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) сократил максимальный срок рефинансирования банков с 365 до 90 дней. Это предусмотрено постановлением НБУ №259 от 30 апреля, зарегистрированным в Минюсте 6 мая 2009 года и обнародованным во вторник на сайте Верховной Рады.

Документом утверждена новая редакция положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков, которое вступит в силу спустя 30 дней с даты регистрации в Минюсте.

В документе предусмотрено, что рефинансирование до 90 дней будет осуществляться путем проведения количественного или процентного тендера (на сегодня решение о рефинансировании принимает правление Нацбанка, исходя из его финансового состояния - УНИАН). При этом график проведения тендеров должны быть оглашены НБУ в начале года.

Нацбанк также сократил максимальный срок проведения операций репо с 60 до 30 календарных дней.

В постановлении указывается, что кредитные договора, договора залога и другие договора, которые на момент вступления в силу нового постановления уже были заключены, действуют до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Как сообщалось, за период кризиса НБУ рефинансировал коммерческие банки на общую сумму около 72 млрд гривен на срок до 1 года.

Рынки

Украина и Испания договорились о трудовых мигрантах

Сегодня в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и министр труда и иммиграции Испании Селестино КОРБАЧО подписали Соглашение между Украиной и Испанией об урегулировании и упорядочении трудовых миграционных потоков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, подписание документа состоялось в Министерстве труда и иммиграции Испании.

В ходе встречи, которая состоялась перед подписанием соглашения, В.ХАНДОГИЙ и С.КОРБАЧО обсудили вопросы, касающиеся украинских трудовых мигрантов в Испании. Стороны отметили, что заключение указанного соглашения является важным шагом в направлении обеспечения эффективного сотрудничества относительно взаимного трудоустройства граждан Украины и Испании, гарантирования правовой и социальной защиты, обеспечения большей контролируемости миграционных процессов, предотвращения нелегальной миграции.

Соглашением заложен механизм трудоустройства для граждан обеих стран на основе трудового контракта в соответствии с потребностями рынка труда каждой из сторон. В частности, определяются условия получения предложений по трудоустройству, порядок отбора и подготовки работников, правила оформления соответствующих виз и т.п. Положениями соглашения определяются условия труда и социальные права работников, в частности, применение законодательства принимающего государства в сфере социального обеспечения, гарантируется недопущение какой-либо формы дискриминации, предусматривается право на воссоединение семьи. Соглашение также регламентирует условия возвращения работников после завершения срока действия трудового контракта.

Соглашение вступает в силу после выполнения соответствующих внутригосударственных процедур.

На сегодняшний день Испания занимает одно из ведущих мест среди стран Западной Европы, в которых проживает мощная украинская община четвертой волны миграции.

По данным МВД Испании, по состоянию на 1 января 2009 года в Испании находится 75,8 тысяч украинцев, которые зарегистрированы по месту жительства. При этом, 67,2 тысяч чел. имеют разрешение на работу или проживание в Испании, то есть находятся в стране легально.

Транспорт

Винский не доволен отказом от дооценки основных фондов морпортов

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ не доволен тем, что до сих пор не проведена дооценка основных фондов в морских портах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время коллегии Министерства транспорта и связи Украины.

«Морские порты проигнорировали наше совместное решение о проведении дооценки основных фондов. В результате они де-факто не учитывали амортизацию. В результате появляется чистая прибыль, которой в реальности нет», – отметил министр.

По его словам, только Одесский порт частично провел дооценку, благодаря чему стоимость его основных фондов составила 1,236 млрд. грн.

По данным министра, стоимость основных фондов порта «Южный» в два раза меньше, чем Одесского, стоимость Мариупольского порта – 560 млн. грн., Илличевского – 413 млн. грн., что, по мнению И.ВИНСКОГО, является ненормальным, поскольку равняется стоимости строительства всего одного причала.

«Нам не нужна фиктивная прибыль, это самообман. Нам нужен реальный ресурс для развития предприятий. Амортизация будет тогда, когда будет дооценка основных фондов», – отметил министр.

По мнению И.ВИНСКОГО, отказ от проведения дооценки является скрытым способом приватизации.

С 31 мая вводится в действие новый график движения поездов

С 31 мая в Украине вводится в действие новый график движения поездов на 2009/2010 гг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В новом графике разработано расписание для назначения 380 пар поездов: 190 пар поездов во внутреннем сообщении, 22 пары - в международном и 168 - со странами СНГ. Из них 60 пар фирменных поездов: 51 - во внутреннем соединении и 9 - в межгосударственном.

Также открыто новое беспересадочное сообщение, в частности, беспересадочные вагоны Харьков - Прага и Киев - Бар.

Отмечается, что 258 пар поездов нового графика (68%) имеют категорию скорых, что на 16 пар поездов больше сравнительно с расписанием 2008/2009 гг.

Сохранено курсирование поездов, которые пользуются спросом у пассажиров, и разработано расписание для назначения 11 пар новых поездов: 9 пар поездов во внутреннем сообщении и 2 - в межгосударственном. Вместе с этим, для уменьшения времени нахождения в дороге, 23 поездам изменен маршрут следования по отдельным участкам.

В пресс-службе "Укрзализныци" также сообщили, что увеличена периодичность курсирования поездов и вагонов. Так поезд №349/350 Харьков - Ивано-Франковск будет курсировать ежедневно вместо через день; №436/435 Луганск - Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо по числам; №219/220 Москва - Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо за указанием; №199/200 Москва - Феодосия будет курсировать летом ежедневно вместо за указанием; беспересадочный вагон Донецк - Берлин - 3 раза в неделю вместо 2 раз; беспересадочный вагон Одесса - Берлин - 5 раз в неделю вместо 4 раз.

АПК

В Украине проведут первую сельхозперепись

Кабинет министров Украины распорядился провести Первую всеукраинскую общую сельскохозяйственную перепись. Соответствующее распоряжение Кабмина (от 6 мая т.г. №485-р) опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, Кабмин согласился с предложением Госкомстата относительно проведения с 1 по 25 июля 2012 г. Первой всеукраинской общей сельскохозяйственной переписи.

Госкомстат и его территориальные органы назначены ответственными за подготовку и проведение переписи, обработку, обобщение и распространение ее результатов.

Госкомстат вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти и научными учреждениями должны подготовить до 1 июля 2009 г. календарный план подготовки к проведению переписи; до 1 ноября 2009 г. - программу и инструментарий переписи; и до 1 января 2010 г. - методы обработки и программу разработки материалов переписи.

Апробация программы пройдет в Николаевской области в 2010 г.

Кабмин не возобновил с начала мая форвардные закупки зерна

Кабинет Министров Украины не возобновил форвардные закупки зерна, несмотря на намерение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вернуться к форвардным операциям с зерном в конце апреля.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" со ссылкой на сообщения сельхозпроизводителей, подавших заявки на реализацию зерна в Аграрный фонд по форвардным контрактам.

В УКАБ отметили, что невозможность продать зерно государству по форварду усиливает финансовое давление на аграриев в условиях отсутствия государственной поддержки (профинансирована лишь задолженность по поддержке перед сельхозпредприятиями за 2008 год) и неблагоприятной ситуации на финансово-кредитном рынке.

"Форвардные операции с зерном являются обоюдно выгодными, ведь они позволяют государству зарезервировать определенные объемы зерна нового урожая в условиях прогнозируемого снижения валового сбора. С другой стороны, для сельхозпредприятий в нынешних условиях это один из немногих источников пополнения оборотных средств", - отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

В ассоциации надеются, что планы правительства относительно применения тех или иных мер государственной поддержки аграриев будут реализовываться на практике, что позволит сохранить доверие к экономической политике Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в апреле премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Аграрный фонд с начала мая возобновит форвардные закупки зерна урожая 2009 года.

Кабинет министров разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна.

Аграрии Украины привлекли к началу мая почти 1 млрд. грн. кредитов

По оперативным данным регионов Украины, на начало мая предприятия АПК привлекли почти 995,4 млн. грн. кредитных средств, что составляет около 20% от потребности для проведения весенне-полевых работ.

Об этом газете «Аграрний тиждень» сообщил директор Департамента финансов Министерства аграрной политики Украины Григорий ЗУБ.

По его словам, этот показатель почти втрое меньше по сравнению с аналогичным показателем 2008 года. Процентные ставки, под которые сегодня предприятия АПК привлекают кредиты, достигают 34% годовых.

При этом Г.ЗУБ отметил, что, по прогнозам регионов, потребность в средствах для проведения комплекса весенне-полевых работ составляет 26,5 млрд. грн. Более 60% этой суммы составляют материальные затраты – около 16 млрд. грн. Из них на горюче-смазочные материалы необходимо 4,7 млрд. грн. (17,8%) и минеральные удобрения - 4,5 млрд. грн. (17,1%).

При этом, по его словам, сельхозпредприятия обеспечены собственными оборотными средствами только на 36% (9,5 млрд. грн.). То есть, потребность хозяйств в банковских кредитах сегодня составляет более 5 млрд. грн. «При непокрытом дефиците средств в более 3,8 млрд. грн. аграрии вынуждены обращаться к банкам за кредитами», - добавил Г.ЗУБ.

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