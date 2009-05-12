На отношения Украины с ЕС не влияет политнестабильность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что на интенсификацию отношений между Украиной и Европейским Союзом не влияет политическая нестабильность внутри Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью телеканалу «1+1».

Президент Украины назвал чрезвычайно успешным развитие отношений с Евросоюзом в последние четыре года.

Комментируя инициативу Европейского Союза «Восточное партнерство», В.ЮЩЕНКО оценил итоги учредительного саммита в Чехии как исключительно положительные.

«Большой победой является то, что в декларацию попала как глобальная цель такой политики - политическая ассоциация и экономическая интеграция стран Восточной Европы, в том числе Украины, в Европейский Союз», - сказал он.

Интервью В.ЮЩЕНКО выйдет сегодня в вечернем выпуске новостей «ТСН».