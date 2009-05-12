Ющенко: Заявление Луценко об отставке является логичным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что инцидент в Германии с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО нанес существенный вред репутации Украины, и его заявление об отставке с этой должности является логичным шагом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что из этой ситуации нужно выходить достойно, учитывая в первую очередь «интересы страны и нации, которая за тобой стоит».

«Есть инцидент, скандал, который дорого стоит стране - репутации Украинского государства, репутации правительства, репутации министра», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодняшнее заявление Ю.ЛУЦЕНКО об отставке очевидно является достаточно логичным шагом.

Президент выразил надежду, что вскоре украинская сторона получит из Германии соответствующие материалы следствия.

«Эти обстоятельства и тот вред, который уже нанесен стране, должен со всей тщательностью на своем заседании рассмотреть парламент. Я надеюсь, в ближайшие дни это будет сделано», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после скандала с полицейскими.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО

Сегодня, 12 мая, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что подает в отставку с целью предотвратить дестабилизации в МВД.