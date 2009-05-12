В Украине закрыто 99% игорных заведений

15:04, 12 мая 2009
Разное
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Между тем, ряд игорных заведений продолжают свою деятельность вопреки распоряжению правительства. В частности, к таким субъектам хозяйствования относится ООО «Максбет»...

В Украине во исполнение решения правительства по состоянию на 11 мая закрыты 99% или 10 тысяч 319 игорных заведений, в том числе 2 тысячи 664 расположенных в жилых домах.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

Во исполнение решений правительства Министерство внутренних дел приняло ряд мер по проверке субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса, по вопросам соблюдения требований действующего законодательства и лицензионных условий, остановки деятельности игорных заведений для обеспечения их проверки контролирующими и наблюдательными органами, а также относительно полного прекращения деятельности таких заведений, расположенных в жилых домах.

В то же время остальные игорные заведения продолжают свою деятельность вопреки распоряжению правительства и поручению первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА. В частности, к таким субъектам хозяйствования принадлежит ООО «Максбет», говорится в сообщении.

На данное время осуществляется проверка законности их деятельности, в т.ч. что касается правомерности использования под игорные заведения жилых помещений, соблюдения лицензионных условий деятельности, порядка патентования, предоставления услуг потребителям и порядка расчета с ними, правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил, установка законности происхождения игорного оборудования и по другим вопросам. К проведению этих проверок привлекаются другие контролирующие органы.

Кроме того, МВД сообщило, что в течение 2008-2009 гг. во исполнение поручений правительства трижды проводились проверки игорных заведений. Было проверено свыше 9 тыс. субъектов хозяйствования. Разоблачено 3,9 тыс. фактов противоправной деятельности, в т.ч. 1,8 тысячи – предоставление услуг без соответствующей лицензии и 2,2 тысячи – без патента. Выявленные 13,5 тыс. единиц игорного оборудования (игровые автоматы и столы), которое функционировало без разрешительной документации. По результатам проверок было составлено более 2,9 тыс. административных протоколов. По выявленным правонарушениям МВД направило в Минфин, областные и городские государственные администрации информацию для отмены лицензий на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, правительство своим распоряжениям 7 мая поручило Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая приостановить на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок соответствующих заведений.

«То что произошло в игорном заведении в Днепропетровске, по моему убеждению, есть большая достоверность, что в таком же состоянии большинство игорных заведений страны, потому что игорные залы открывали где угодно, и в самых не приспособленных условиях», - сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, мотивируя необходимость прекращения действия лицензий.

В Днепропетровске в ночь на 7 мая в помещении зала игорных автоматов, расположенного на первом этаже жилого дома, произошел пожар, в результате которого погибли девять человек , еще 11 пострадали.

По данному факту Октябрьское райотделение милиции Днепропетровска возбудило уголовное дело по ч.2 ст.270 Уголовного кодексе Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

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