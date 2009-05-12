Кучма: избрание Януковича преемником в 2004 г. не было ошибкой

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА не считает своей ошибкой поддержку лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах в 2004 году.

Об этом Л.КУЧМА заявил в интервью журналу «Фокус».

«Нет, не кажется (ошибкой – УНИАН). Проанализируйте все выборы, и вы увидите, что у нас Президентом становятся только после должности премьер-министра. Все остальные проекты безуспешны. Сколько баллотировалось председателей парламента, депутатов. Результат нулевой. Украина – не Америка. У нас сенатор не может стать Президентом. Хотя все течет, все меняется», - сказал Л.КУЧМА.

Экс-президент также опроверг информацию о том, что предметом договоренностей с Виктором ЮЩЕНКО в ходе президентских выборов 2004 года стали гарантии его безопасности. «Ни о каких переговорах о безопасности, тем более в той ситуации, не могло быть и речи. Это ложь. А что касается ЯНУКОВИЧА и «донецкого клана», то не надо о нем так думать. Да ему было бы не до того, чтобы делить чужой бизнес. Он бы находился в ужасном положении: оппозиция была бы сильнее, чем власть, его бы абсолютно не воспринял Запад, в том числе США. Не могло идти никакой речи о стабильности. И для него это в итоге закончилось бы досрочными президентскими выборами. Так что ЯНУКОВИЧУ, по большому счету, повезло. Ведь он смог прийти во власть во второй раз, и в третий, и, дай бог, в четвертый раз придет», - пояснил он.

Л.КУЧМА считает, что в настоящее время В.ЯНУКОВИЧ должен поддержать изменения в избирательное законодательство. «Проблема не в том, что ЯНУКОВИЧА могут покинуть те или иные спонсоры, хотя я так не думаю. Ему надо опасаться, как бы от него не отвернулись избиратели. ЯНУКОВИЧУ буквально сегодня надо дать четкие, ясные, без всякого популизма ответы на самые животрепещущие вопросы. И в том числе потребовать от Верховной Рады принятия изменений в избирательный закон, чтобы открыть списки кандидатов в депутаты», - считает экс-президент.

В то же время Л.КУЧМА исключил возможность своего участия в работе команды В.ЯНУКОВИЧА в случае его победы на президентских выборах. «Поговорить при случае на любые темы с любым кандидатом - почему бы и нет? Но я все-таки десять лет был Президентом, и оказаться у кого-то тренером - это не для меня. Если захочу вернуться, надо это делать не через кого-то», - подчеркнул он.

Экс-глава государства также не стал оценивать решение В.ЮЩЕНКО баллотироваться во второй раз в президенты. «Я не знаю, какую цель ставит перед собой ЮЩЕНКО. То ли он решил устроить проверку социологам, которые говорят, что у него нет шансов, то ли захотел насолить, отобрать голоса у кого-то из реальных кандидатов на победу – то есть быть техническим кандидатом», - отметил Л.КУЧМА.

Экс-президент также считает маловероятным появление «антиющенковского» Майдана. «Скорее нет, чем да. А с другой стороны, этот Майдан мы, собственно, уже видим. Я имею в виду рейтинг доверия к действующему Президенту», - считает он.