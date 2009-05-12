В Киеве предприниматели отстояли свои МАФы

Киеве частные предприниматели оказали сопротивление представителям Главного управления контроля за благоустройством г. Киева и не позволили демонтировать свои МАФы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Глеба МАЛЮТИНА.

Г.МАЛЮТИН заявил, что речь идет о плановом демонтаже четырех МАФов, незаконно установленных возле Арки дружбы народов. По его словам, владельцы этих павильонов не имеют ни одного из необходимых разрешительных документов.

Ввиду физического сопротивления со стороны предпринимателей, сотрудники Главного управления обратились к правоохранительным органам, чтобы составить акт о сопротивлении и невозможности демонтажа, сообщил Г.МАЛЮТИН.

Он также сообщил, что владельцам указанных МАФов были вручены предписания с требованием освободить занятую территорию, однако условия предписания не были выполнены.

Кроме того, отметил руководитель «Киевблагоустройства», на протяжении двух недель владельцы МАФов не обратились в Главное управление контроля за благоустройством для оформления соответствующих разрешительных документов.

По словам Г.МАЛЮТИНА, непосредственно причастны к функционированию незаконных МАФов районные государственные администрации. Он утверждает, что последние самовольно выдают предпринимателям «разрешительные» документы, которые в действительности не дают права на установление конструкций.

“Стоит отметить, что право на установление малой архитектурной формы дают документы, выданные Главным управлением контроля за благоустройством г. Киева. Решением Киевского городского совета районы лишены полномочий выдавать договоры на аренду. Сейчас этим занимается городская администрация. И мы можем гарантировать – все незаконные МАФы будут демонтированы», – заявил Г.МАЛЮТИН.

По данным КГГА, в столице в апреле было демонтировано 25 МАФов, которые являются незаконно установленными, с начала мая – 8, а в ближайшее время планируется демонтировать еще 21. Главное управление контроля за благоустройством г. Киева учитывает обращения всех жителей, формируя график демонтажа незаконно установленных МАФов.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета № 657/657 «О размещении малых архитектурных форм и временных сооружений в городе Киеве» от 27 ноября 2008 г., согласно которым полномочия по размещению временных сооружений – так называемых МАФов – переданы единому оператору – коммунальному предприятию “Киевское инвестиционное агентство”.

Прокурорская проверка засвидетельствовала, что решение Киевсовета не только нарушает требования земельного законодательства относительно порядка распоряжения землями территориальной общины, но и не согласовано с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в городе Киеве.

2 апреля Киевсовет удовлетворил протест прокуратуры столицы на свое предыдущее решение о системе размещения МАФов и оформление соответствующей разрешительной документации. За это решение проголосовали 109 из 116 присутствовавших в зале депутатов Киевсовета. В то же время, как отметил заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, все соглашаются с тем, в том числе и предприниматели, что должен быть принят новый порядок размещения временных сооружений и система получения разрешений.

Этот новый проект решения был представлен 2 апреля на сессии и.о. первого заместителя председателя КГГА Денисом БАССОМ. Документ должен устранить ряд обнаруженных недостатков. Новый проект решения предлагалось принять на следующем заседании сессии.